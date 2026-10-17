Sei appuntamenti sul palcoscenico tra sorrisi e socialità  

Sei serate all’insegna del sorriso e della socialità per animare l’autunno di Decimomannu. Dal 23 ottobre al 4 dicembre il teatro comunale “Antica Valeria” ospiterà la seconda edizione del “Festival Arrisu - Comedy a teatro”, rassegna promossa dall’amministrazione cittadina con il sostegno della Regione e della Fondazione di Sardegna e curata dall’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo.

Dopo il successo registrato lo scorso anno, la manifestazione si ripropone l’obiettivo di valorizzare il teatro cittadino come luogo di incontro intergenerazionale. Tutti gli spettacoli si terranno di venerdì alle 19,30 offrendo un cartellone variegato che intreccia i migliori talenti dell’Isola e volti noti della comicità nazionale.

Si parte venerdì con i Pota Boyz e si prosegue con Valo Pusceddu (6 novembre), Francesco Porcu (13 novembre), la coppia Max Cavallari e Mauro Villata da Colorado (20 novembre) e Aurelio Sechi (27 novembre). A chiudere la rassegna, il 4 dicembre, sarà il comico di Zelig Pino Campagna.

«La comunità ha voglia di incontrarsi e vivere il teatro», ha evidenziato la sindaca Monica Cadeddu, sottolineando il valore culturale e le ricadute positive sul territorio. I biglietti sono reperibili tramite Box Office Sardegna e al Bar Roberta di Decimomannu.

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