Sei appartamenti popolari, il cantiere in via Tharros 

Gli obiettivi sono due: riqualificare una zona pubblica ma soprattutto rispondere alle esigenze di tante famiglie che sempre più spesso rimangono senza un tetto. Tra circa un anno a Terralba sei nuclei familiari avranno la possibilità di avere un alloggio popolare. Pochi giorni fa sono iniziati i lavori per la realizzazione di altrettante abitazioni. L’area individuata dal Comune si trova in via Tharros, nella strada che porta verso Arborea. Totale dell’investimento: un milione e 440mila euro. Si tratta di fondi finanziati grazie al Pnnr nell’ambito della riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico. «A Terralba, come del resto in altri centri importanti, le richieste da parte di famiglie in difficoltà sono tante - spiega Andrea Grussu, assessore ai Lavori pubblici - Ecco perché tempo fa abbiamo deciso di partecipare al bando. Attualmente infatti ci sono solo gli alloggi gestiti da Area, che però riescono a colmare una parte delle esigenze. Ma ormai ci sono anche tante esigenze diverse: molte famiglie ad esempio hanno difficoltà temporanee, magari per la perdita del lavoro».

Per realizzare le sei abitazioni popolari la ditta che ha vinto la gara d’appalto dovrà impiegato dodici mesi. Le case, una volta pronte, verranno arredate. «Sicuramente ci sarà un bando e poi verrà stilata una graduatoria - precisa Grussu - Poi ci sarà l’assegnazione degli immobili». ( s. p. )

