Sei anni fa il crollo del Morandi, Genova si ferma 

GENOVA. Sono passati sei anni dal crollo di ponte Morandi, avvenuto la mattina del 14 agosto 2018 alle 11.36. Una data che Genova non potrà dimenticare mai: per quelle 43 vittime, per gli sfollati, per due quartieri distrutti ma anche perché ha portato tragicamente alla luce il problema delle manutenzioni delle infrastrutture.

È attesa per l’11 settembre la ripresa del maxiprocesso, con la conclusione dei controesami dei consulenti di Aspi e Spea. Gli imputati sono 58. Tra la prima udienza celebrata il 7 luglio 2022 e l’ultima (16 luglio 2024) ne sono state celebrate 170. Tra testimoni della procura e delle difese, consulenti tecnici del Pm e delle difese, periti e imputati sono state ascoltate 324 persone, per 16069 pagine di trascrizioni.

Oggi alle 9, nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa, l’arcivescovo Marca Tasca celebrerà una messa, alle 9.30 è previsto l’arrivo alla Radura della Memoria dei partecipanti alla camminata in ricordo delle vittime con i sindaci di Masone, Rossiglione e Campoligure e 43 bambini. Alle 10.45, sempre nella Radura della Memoria, inizierà la cerimonia in ricordo delle vittime. Alle 11.36 - momento del crollo - verrà osservato un minuto di silenzio durante il quale saranno suonate le sirene delle navi presenti in porto e le campane di tutta la diocesi.

