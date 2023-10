Sei alberi da abbattere, via agli interventi 

Sono in programma per i prossimi giorni nuovi interventi sul Verde pubblico

Nel dettaglio saranno abbattuti sei esemplari di Pino d’Aleppo gravemente compromessi, cinque in via Sanna, uno in via Africo; inoltre saranno rimossi otto alberi secchi (uno in piazza Zagabria, tre in piazza Caschili, uno in via Rockefeller, due in via Santa Gilla, uno in via Po). Sarà inoltre sagomata la siepe dell’Asse Mediano, saranno potati un Olmo campestre in via Galvani, un Ficus in via Argonne e un carrubo in Piazza Islanda.

Tutti gli alberi rimossi – fanno sapere dal Verde pubblico del Comune – saranno sostituiti.

