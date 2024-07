«Seguiremo l’esempio di Nino» 

Il dopo Nino Flore è già iniziato ma si fonda su solidissime basi. E chi ne sta raccogliendo l’eredità è alla guida di un piccolo impero economico che, sebbene in pensione da tempo, era di fatto guidato dal manager sindacalista la cui scomparsa, sabato scorso, a 79 anni ancora suscita una certa commozione. Ma chi era al suo fianco ne interpreta la determinazione: «Continueremo seguendo il suo esempio: anzi, quanto avvenuto ci darà più forza». Duilio Tatti, 72 anni, verso la fine di giugno (quando le condizioni di Nino Flore cominciavano ad aggravarsi per problemi cardiaci), è stato eletto per la seconda volta presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Euralcoop. Per lui quindi un bis, ma per la prima volta l’avventura inizia senza la collaborazione strettissima con Flore che, dagli anni Settanta in fabbrica a Portovesme con la coop di consumo interno, ha dato poi vita in mezzo secolo a una holding da grandi numeri.

Il gruppo

Il gruppo annovera tre supermercati legati alla Conad fra Carbonia, Iglesias e Portoscuso, con 236 dipendenti che arrivano a 300 nei picchi stagionali sommati ai contratti a tempo con gli studenti universitari. Poi c’è il capitolo alberghi: quattro fra quello di Carbonia (per primo nacque undici anni fa il Lu’ Hotel), quindi Sant’Antioco, Sant’Anna Arresi e Carloforte, per un’ottantina di dipendenti. Quindi un’altra ventina fra l’azienda agricola nelle campagne di San Giovanni Suergiu (un maxi vigneto e una piantagione di mandorle) su terreni un tempo incolti del consorzio agrario, e i due impianti di distribuzione di carburanti di Carbonia e Iglesias. E il sogno, che magari prima o poi si avvererà (Flore lo cullava da anni, vista la sua passione per gli animali e i cani in particolare) di una clinica veterinaria. Insomma, un giro d’affari, attestato dal voto positivo dato al bilancio due settimane fa, di 98 milioni di euro. La carica di vice presidente del Cda è ricoperta da Anna Tiddia, 58 anni, coordinatrice anche dei supermercati: «Non è facile ricominciare ma è un dovere morale provarci e soprattutto riuscirci: Nino aveva però creato un clima familiare che agevola il compito, conosceva per nome tutti i dipendenti e di ognuno voleva anche sapere qualcosa della loro vita». Lo rimarca il direttore della sede Unieuro Luca Grussu: «Persa una figura di leader carismatico, e un amico che sapeva ascoltare». Da statuto Euralcoop, sono 4 i dipendenti designati nel cda: oltre a Tiddia, gli altri sono Susanna Locci, Giorgio Serra e Rita Mameli.

Gli imprenditori

Confronti spigolosi, ma improntati sempre alla lealtà, sono fra i ricordi ricorrenti dei tanti imprenditori che con lui hanno collaborato. Il giorno della cerimonia laica di commiato, Domenico Sirigu, operante nel settore pubblicitario, ha affisso un gigantesco manifesto esprimendo il suo pensiero: «Un grande uomo di Carbonia non c’è più, siamo tutti più soli: non ti dimenticheremo».

