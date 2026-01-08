«Seguiamo Lovrić e Nicolussi Caviglia. Luperto? Incedibile» 

«Lovrić e Nicolussi Caviglia? Sono due giocatori che seguiamo ma non sono i soli, ci sono delle alternative. Dobbiamo prendere un centrocampista, questo è certo. Stiamo ragionando con la proprietà e il mister, vedremo».

Il direttore sportivo del Cagliari Angelozzi, intervistato prima del match con la Cremonese, ammette, dunque, l’interesse per l’austriaco naturalizzato sloveno dell’Udinese e per il viola in uscita a Firenze. Allo stesso tempo, spazza via i rumors su Luperto. «È incedibile», taglia corto il ds. «Già dall’estate viene richiesto da molte squadre, ma il presidente ha detto no da subito e da sempre. Luperto», chiarisce una volta di più Angelozzi, «è un punto di forza per noi e quindi non si discute.

Per quanto riguarda il riscatto di Kiliçsoy: «Deve fare quanto già fatto e continuare così. Ha potenziale e noi monitoriamo la situazione. Deve fare altri gol e allora sarà più facile riscattarlo». Sfumato intanto Brescianini: «Lo seguivamo, lo conosco bene per averlo valorizzato a Frosinone. Complimenti alla Fiorentina per averlo preso».

