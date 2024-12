«Segui i soldi e arrivi alle mafie»  

Follow the money , cioè “segui il denaro”: frase simbolo, ribattezzata anche metodo Falcone, per risalire alla Mafia, e dunque combatterla. Queste parole oggi sono la guida per gli investigatori che ogni giorno sono al lavoro per evitare le infiltrazioni mafiose, anche in Sardegna. Nel quartier generale della Direzione investigativa antimafia della sezione operativa di Cagliari, negli uffici del terminal crociere del Molo Ichnusa, lo studio dei flussi economici sono sempre sotto la lente d’ingrandimento per poter continuare a ribadire un concetto: «Nell’Isola non si registra la presenza di associazioni di tipo mafioso a carattere autoctono», come ribadito anche nell’ultima relazione semestrale del ministro dell’Interno. E nel giorno della presentazione della nuova edizione del calendario della Direzione investigativa antimafia (Dia), ritenuto «uno strumento di divulgazione sul territorio», il capo sezione in Sardegna, Adriano Barbieri, evidenzia un aspetto: «Le associazioni mafiose hanno cambiato tecniche. Abbandonato l’uso della violenza, preferiscono la gestione degli affari e dei capitali». E l’Isola non è esente da pericoli: i settori economici maggiormente a rischio sono quello turistico, quello delle energie rinnovabili e della gestione del ritiro e smaltimento dei rifiuti.

Monete digitali

E sfogliando il calendario 2025 della Dia, dal titolo Follow the money, si ripercorre la storia operativa della lotta alla Mafia: partendo da opere letterarie e della filmografia, come Il giorno della civetta (1968) e Tutti gli uomini del presidente (1976), e passando per le morti violenti di chi ha scoperchiato gli affari mafiosi in Italia, come l’avvocato Giorgio Ambrosoli, il capo della Squadra Mobile, Boris Giuliano, e il giudice Giovanni Falcone. Il filo conduttore è sempre e soltanto uno: i soldi. Così soltanto seguendo il denaro è possibile ricostruire gli affari mafiosi. «Anche in Sardegna», evidenzia Barbieri, mostrando la prima pagina del calendario della Dia, al secondo anno di pubblicazione dopo più o meno di vent’anni di interruzione delle pubblicazioni. «Così il contrasto alle associazioni mafiose e alla criminalità organizzata parte da un attento controllo dei movimenti dei soldi». Anche di quelle digitali, perché, come sottolineato dal direttore generale della Dia, Michele Carbone, le mafie «sono sempre più proiettate verso l’estero sfruttando anche le nuove tecnologie che muovono velocemente il denaro attraverso i confini mediante le nuove monete digitali».

Le banche

E il controllo sugli spostamenti di capitali e sui movimenti sospetti di ingenti quantitativi di denaro può avvenire solo grazie a un rapporto di stretta collaborazione con le banche. Gli strumenti a disposizione degli investigatori anti-mafia sono aumentanti con il passare degli anni: oggi c’è un archivio con i rapporti finanziari per lo studio dei movimenti molto più rapido da consultare, c’è un ufficio centrale nella Banca d’Italia dedicato all’analisi delle transazioni bancarie pronto a comunicare alla Dia ogni passaggio poco chiaro, e soprattutto ci sono le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) che ogni banca fa per contrastare il riciclaggio. «Nel 2009 in tutta Italia sono state circa 22mila, nel 2022 si è arrivati a 156mila», ricorda il capo della sezione della Dia sarda. Insomma quando c’è una movimentazione di una quantità di denaro in un conto corrente molto più alta rispetto al solito, quando ci sono bonifici ricorrenti non riconducibili a emolumenti, quando i titolari di conti correnti finiscono in mezzo a fatti di cronaca (solo per citare alcuni esempi), le banche fanno la segnalazione. La Dia, così come la Guardia di Finanza, fa le verifiche. In un anno, in Sardegna, vengono fatti un migliaio di monitoraggi sulla vita economica delle società. «Nell’Isola», conclude Barbieri, «non ci sono state interdittive prefettizie antimafia. Un segnale importante. Ma non bisogna abbassare mai la guardia».

