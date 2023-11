Segugio cade in un dirupo:  salvato dai vigili 

Un piccolo segugio da caccia di nome Covid é stato soccorso e messo in salvo nella mattinata di ieri a Nuxis dai vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia.

Il cane – che con il suo padrone stava partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale – è scivolato in uno dei pozzi minerari presenti nelle campagne del paese . I vigili del fuoco si sono calati per circa dieci metri di profondità, all’altezza del luogo in cui si é fermato Covid e, dopo averlo messo in sicurezza e imbragato, lo hanno portato in superficie. Il segugio per fortuna non ha riportato ferite ed é stato riabbracciato dal padrone.

«Fortunatamente Covid sta bene – racconta Simone Secci, fratello del proprietario del cagnolino –, non possiamo fare altro che ringraziare i vigili del fuoco per la tempestività con cui hanno operato e la professionalità nel portare a termine le operazioni di soccorso. ( f. mu. )

