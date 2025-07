Segue l’ex dal Perù e la strangola 

Monza. Voleva rifarsi una vita, ma l’ex marito l’ha seguita dal Perù e l’ha uccisa. Geraldine Sanchez, 34enne di Lima, è stata trovata morta mercoledì notte vicino a una vecchia caserma dei carabinieri abbandonata, a pochi metri dalla sua casa a Macherio. Secondo i carabinieri a ucciderla è stato l’ex marito, connazionale di 33 anni, che nella tarda mattinata di ieri è stato fermato come indiziato di delitto. Le accuse sono omicidio volontario e atti persecutori. Il delitto, secondo le prime ricostruzioni, si è consumato in pochi minuti: Geraldine rientrava a casa dopo il lavoro quando ha trovato sulla sua strada l’uomo, che l’avrebbe costretta a seguirlo e poi, nei pressi della ex caserma, l’avrebbe strangolata. A dare l’allarme, non vedendola rientrare a casa, sono stati i due figli di 14 e 17 anni, che hanno segnalato ai carabinieri il pericolo rappresentato dal padre. Qualche ora più tardi, poco prima di mezzanotte, forze dell’ordine e 118 hanno scoperto il corpo.

