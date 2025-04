Segreto di Stato, istruzioni per l’uso del potere più buio 

«Bobbio, Kelsen e tutti i grandi giuristi che si occupano della democrazia ne prevedono un esercizio “in pubblico”: più un cittadino è informato, più avrà consapevolezza dei suoi poteri di partecipazione democratica e potrà quindi giudicare il potere. Quindi tutte le volte che si utilizza il segreto di Stato dev’esserci veramente l’esigenza di difendere la Repubblica. E tutte le volte che si devia da questa esigenza, abbiamo di fronte un segreto di Stato malposto».

Inquadrato dal costituzionalista Gianmario Demuro, il segreto di Stato è una sorta di ripostiglio, o di caveau, dove conservare quelle parti dell’interesse nazionale che non amano l’esposizione. Un necessario, forse inevitabile angolo buio di una struttura democratica, perciò almeno teoricamente luminosa e trasparente per definizione. Come tutte le zone d’ombra, è un tema che ricorre spesso nel discorso pubblico, stimolante e spesso pruriginoso. L’occasione più recente la dà “L’influencer”, il libro in cui Matteo Renzi pubblica la richiesta a Giorgia Meloni di rimuovere il segreto dal proprio incontro con l’agente segreto Marco Mancini, immortalato da una passante il 23 dicembre 2020 in un Autogrill. Renzi pubblica anche l’appunto che Meloni gli rimanda indietro, vergato di pugno sulla lettera e siglato con l’iniziale del nome: “Ho già dato mandato di farlo. G.”.

Professore, non è un modo un po’ casual per desecretare una circostanza?

«Come è chiaro dalla legislazione, con la prima grande modifica del ’77 e poi quella di trent’anni dopo, il potere di apporre il segreto di Stato spetta in tutta la sua notevole discrezionalità al presidente del Consiglio dei ministri. Naturalmente per esercitare questa opzione serve uno strumento tipico dell’azione amministrativa, come potrebbe essere un decreto o comunque un atto formale. D’altra parte qualunque atto amministrativo, a parte gli ordini espressi a voce come quello del vigile urbano che ti dice di svoltare a destra oppure a sinistra, sono scritti e hanno una specifica formalità. Detto questo, non trovo nulla di per sé scandaloso in quell’appunto colloquiale riportato da Renzi, perché non esclude che in precedenza ci sia stato un atto formale del quale quell’espressione colloquiale si limita a dare conferma».

Lei parla di notevole discrezionalità: in quali casi si può porre il segreto di Stato?

«La discussione va avanti da moltissimo tempo ed è collegata agli articoli 52 e 54 della Costituzione, quindi da un lato il dovere di difendere la Patria e dall’altro quello di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore. Quindi tutte le volte che al presidente del Consiglio arriva un documento che i servizi hanno classificato secondo la gerarchia crescente “riservato”, “riservatissimo”, “segreto” o “segretissimo”, per cui informazioni, notizie, documenti, atti o attività possano determinare, se conosciute in un determinato momento storico, un rischio per l’integrità della Repubblica, per la difesa delle istituzioni, l’indipendenza dello Stato o la sua difesa militare, allora può apporre il segreto. Sempre, lo ripeto, secondo la sua discrezionalità».

Chi può chiedere in modo incisivo la rimozione del segreto? In tanti avrebbero un legittimo interesse: magistrati, parlamentari, stampa, cittadini coinvolti in fatti secretati o loro familiari.

«Di sicuro è molto importante il ruolo della magistratura, e tutto il contenzioso che poi si è determinato davanti alla Consulta nasce dalla possibilità del presidente del Consiglio di opporre il segreto a un’attività di indagine in corso. C’è un soggetto al quale il segreto di Stato non può essere opposto: la Corte costituzionale, che ha giudicato - pensiamo alla vicenda Abu Omar - più di un conflitto di attribuzione fra magistratura penale e governo. Ma la Consulta ha sempre avallato le scelte della presidenza del Consiglio, considerando utilmente apposto il segreto. Poi c’è il Parlamento, che attraverso il Copasir ha strumenti di controllo. Ma non sono così penetranti da poter chiedere, per esempio, una maggiore motivazione del segreto. Quanto al privato cittadino, può sempre liberamente rivolgersi a un potere pubblico».

Senza che necessariamente arrivi l’accoglimento della richiesta.

«O una risposta».

Da giurista sardo, quali segreti apprezzerebbe che venissero rimossi?

«Sarebbe interessante se venisse eliminato quello sul deposito di Santo Stefano, nell’arcipelago di La Maddalena, che nasce come segreto militare. E poi ricordo la vicenda di Villa Certosa, con l’apposizione durante il governo Berlusconi del segreto sulle attività edilizie in quella che all’epoca era una residenza del presidente del Consiglio».

Un condono solenne.

«Questa è una sua interpretazione, evidentemente. Ma per quanto ne sappiamo quel segreto potrebbe anche essere già stato tolto, in effetti».

