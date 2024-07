Segreti d’ufficio, assolto Palamara Accesso abusivo, cinque mesi a Fava  

Condannato a Perugia il pm che ha condotto due clamorose inchieste sul Tribunale di Tempio e, più in generale, su esponenti di spicco della magistratura sarda. La sentenza riguarda Stefano Rocco Fava, al quale è stata inflitta la pena (sospesa) di cinque mesi di reclusione. Fava è stato riconosciuto colpevole di accesso abusivo al sistema informatico, ossia della estrapolazione di allegati a un esposto che lo stesso Fava aveva presentato al Csm nel 2019, contro alcuni pm, con incarichi dirigenziali, della Procura di Roma. Presunta vittima, secondo la Procura di Perugia, era l’allora capo dei pm romani, Giuseppe Pignatone. Fava è stato invece assolto, insieme all’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara, dalla accusa di concorso in rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio. I magistrati indagati in Gallura da Fava sono stati assolti e si ritengono vittime di una stagione “dei veleni” che ha punti di contatto con le vicende romane, oggetto del processo concluso ieri a Perugia.

