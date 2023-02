Segreteria Pd, verso la sfida a due Voto nei circoli alle battute finali  

Il voto nei circoli è alle battute finali, ma è ormai scontata la corsa a due nei gazebo per Stefano Bonaccini ed Elly Schlein che la Commissione nazionale per il Congresso del Pd dà, rispettivamente, al 50% e al 36%. Gli occhi sono ancora puntati sui numeri che escono dai circoli chiamati a scegliere tra i 4 candidati fino al 12 febbraio (solo in Lombardia e nel Lazio si continuerà sino al 19 per via della pausa imposta dal voto per le regionali), ma la testa è già al 26 febbraio, quando gli elettori Dem dovranno indicare il nome del nuovo segretario. Bonaccini vola a Bruxelles, nelle stesse ore in cui ci sono anche la premier Meloni e il segretario uscente del Pd Enrico Letta. Elly Schlein va in Alto Adige dove ricorda la figura di Alex Langer, sottolinea il fatto che sia l'unica candidata a non aver mai fatto parte del gruppo dirigente. Cuperlo (che viene dato all’8,%), ribadisce l'importanza di aver contribuito a riaprire il dialogo nel partito. Paola De Micheli (data al 4,80%), invece, fa un richiamo all’unità del partito.

