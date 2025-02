Segreteria Pd, ipotesi primarie per la successione di Comandini In corsa Silvio Lai e Mauro Usai 

Una volta popolari e riformisti sardi erano una corrente sola del Pd, che faceva riferimento a Paolo Fadda e Antonello Cabras. Così era fino a poco prima dell’ultimo congresso che due anni fa ha incoronato segretario Piero Comandini, attualmente anche presidente del Consiglio regionale in carica, quindi in un ruolo incompatibile con quello ricoperto nel partito. In quel caso i popolari si tirarono fuori dalla partita. Oggi, in vista della sostituzione di Comandini, intendono rientrarci, e non in abbinata con i Riformisti. Semmai in opposizione.

Il segretario l’aveva annunciato a dicembre in direzione regionale a Oristano: «Si apre un percorso che porterà a una nuova soluzione, perché tutti dobbiamo essere messi in discussione quando decidiamo di svolgere altre funzioni». All’indomani della direzione, le prime indiscrezioni che davano il deputato Silvio Lai (Riformisti) in corsa per la segreteria. Poi sono arrivate le feste e, soprattutto, è scoppiato il caso decadenza. Comunque Silvio Lai, che il segretario l’ha già fatto, è sempre lì, favorito per prendere il posto di Comandini, possibilmente in maniera indolore, con una semplice votazione nell’Assemblea regionale del partito. Ma qualcosa è cambiato.

L’ombra delle primarie

I popolari, che alla guida della segreteria ci vedrebbero bene il sindaco di Iglesias Mauro Usai, guardano (o sono guardati) con molto interesse alla nuova corrente che unisce il gruppo di Davide Carta e Matteo Lecis Cocco Ortu con la componente di Raffaele Marras vicina a Elly Schlein. Ad ogni modo, al recente convegno con Ernesto Maria Ruffini organizzato dal Centro Studi Aldo Moro, associazione vicina ai Popolari di Fadda, il gruppo di Carta e Marras era molto ben rappresentato. Ugualmente, al convegno al Lazzaretto di Cagliari in programma domani e moderato da Davide Carta, tra i relatori c’è Alessandro Pilurzu, consigliere regionale dell’area Fadda. Insomma, i Popolari cercano di raggiungere i numeri per contrastare Silvio Lai. E non è proprio da escludere che, alla fine, il passaggio da Comandini al suo successore venga deciso attraverso elezioni primarie: da una parte Silvio Lai, dall’altra Mauro Usai.

L’altra partita

Strettamente legata alla partita della segreteria è anche quella per il dopo Alessandra Todde. Magari la presidente della Regione resterà in carica per cinque anni. In ogni caso è meglio non farsi trovare impreparati. In quest’ottica, sarebbe auspicabile che la decadenza effettiva arrivasse il più tardi possibile, giusto per consentire all’eventuale candidato alla presidenza per il Campo largo di organizzarsi. In questa situazione di totale incertezza il totonomi è già partito. Tra gli altri, si fa quello di Silvio Lai. Di sicuro, dovrebbe prima riuscire a diventare segretario: questo risultato costituirebbe una base molto solida per la sua candidatura alla presidenza della Regione. Ma la segreteria sarebbe un trampolino di lancio anche per Mauro Usai. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA