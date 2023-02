Segreteria Pd, al via il voto: record di tessere 

Due candidati alla segreteria provinciale, sedici seggi, aperti da ieri per le votazioni, 120 candidati alla segreteria provinciale, oltre 1000 tessere, 1005 per l’esattezza, un record. I due candidati fanno sfoggio di fair play, sembrano perfino dello stesso partito, per dirla con una battuta. Matteo Stochino, 42 anni, di Ilbono, presidente del Consiglio comunale di Lanusei, è chiaro: «Il prossimo segretario avrà l’onore e l’onere di prendersi cura di tutta questa vitalità e provare a condurla verso il fine di governare con i propri uomini e le proprie donne, le istituzioni di ogni livello». Il suo avversario nell’urna è Ivan Puddu, 45 anni, imprenditore di Baunei. «Quando c’è la possibilità di scegliere tra due mozioni, tra due quarant’anni con un ruolo nel territorio non possiamo che essere contenti. La cosa bella è che entrambi abbiamo interesse a lavorare ad un nuovo partito democratico che abbia nell’inclusione la sua bandiera. Tutte questo interesse va coltivato. Siamo orgogliosi. Si continua a votare oggi e domani. Chi tra le due liste eleggerà 31 delegati avrà la segreteria. Una curiosità. A livello nazionale Puddu sostiene la mozione Schlein, Stochino quella Bonaccini. (si. l.)

