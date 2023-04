Segreteria Lega, Salvini sceglie Pais 

Matteo Salvini ha scelto: da ieri alla guida della Lega in Sardegna c’è Michele Pais. Il presidente del Consiglio regionale sostituisce il deputato Dario Giagoni che aveva comunque già rinunciato all’incarico prima del conferimento ufficiale. Dell’avvicendamento si parlava da giorni, almeno dall'ultima visita nell’Isola dell’ex segretario regionale e fedelissimo di Salvini, Eugenio Zoffili. L’avviso di sfratto ai danni del parlamentare gallurese risale quindi a tre settimane fa, all’incontro del deputato lombardo con consiglieri regionali, assessori e dirigenti proprio per discutere della riorganizzazione della Lega in Sardegna. A un certo punto, però, il percorso si è arenato. Qualche perplessità su Pais era stata sollevata a causa dell’altro incarico ricoperto dal leghista di Alghero, ovvero la presidenza dell’Assemblea sarda. Per questo Salvini si è preso qualche giorno in più per riflettere, anche su una serie di altri nomi suggeriti proprio dall’uscente Giagoni. Alla fine, però, Pais ha avuto la meglio. «Ringrazio Dario per l’impegno e i risultati e faccio i migliori auguri a Michele: la Lega continuerà con determinazione sulla strada della concretezza e dell’ascolto dei territori», ha detto ieri il Capitano, annunciando l’intenzione di tornare presto «in una terra meravigliosa come la Sardegna». E sempre Salvini ha voluto sottolineare «la soddisfazione per il lavoro della Lega in Regione, per gli amministratori che stiamo coinvolgendo nel nostro progetto e che dovranno essere sempre di più, e per l’andamento dei tesseramenti».

Doppio scenario

Il cambio al vertice del partito potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri del centrodestra in vista delle prossime regionali. Pais, a differenza di Giagoni, è sempre stato considerato vicino a Christian Solinas. E, insomma, il suo nuovo ruolo affidato da Salvini potrebbe essere letto anche come un via libera del Carroccio alla ricandidatura di Solinas alla presidenza della Regione. Una seconda lettura è anche possibile: la Lega potrebbe puntare proprio su Pais, e chiedergli di correre da candidato governatore alle elezioni del 2024.

«Sono onorato»

Pais, da parte sua, ha spiegato in una nota di essere «onorato»: «Ringrazio per la fiducia, per ripagarla avrò bisogno di un grande lavoro di squadra, ma sono fortunato perché posso contare su un grande leader nazionale, che da vicepremier e ministro sta dimostrando quanto sia decisiva la politica del fare, e su un eccezionale gruppo di donne e uomini». Ora, ha aggiunto, «vogliamo coinvolgere un sempre maggior numero di persone che abbiano capacità ed entusiasmo da mettere a disposizione della nostra Sardegna». Quanto a Giagoni: «Lavorare con lui negli ultimi due anni è stato un privilegio, lo ringrazio per lo sforzo che ha proferito per proteggere e promuovere i diritti di tutti i sardi e spero di poter fare altrettanto».