Segreteria, il Pd sceglie Martani 

Roberto Martani è il nuovo segretario del circolo cittadino del Pd. Avvocato, è già stato dirigente e consigliere comunale, adesso subentra ad Alberto Boasso, in carica dal 2016. «Ho accolto l’invito del partito con grande entusiasmo - dichiara - lavoreremo da subito per recuperare il terreno che abbiamo perso negli ultimi anni». Martani promette un mandato all’insegna dell’unitarietà «sola strada percorribile per affrontare un momento così difficile - va avanti - anche se fa piacere vedere che le amministrazioni che si sono susseguite in questi anni stanno portando avanti progetti avviati dal centrosinistra». In cima all’agenda del nuovo segretario c’è la battaglia a sostegno del Consorzio Uno. Il neo segretario esprime la massima solidarietà al presidente dimissionario del Cda del Consorzio Uno, Gianvalerio Sanna, e si dice pronto a sostenere ogni iniziativa a supporto dell’ateneo. Entro un mese il nuovo segretario dovrà convocare l’assemblea per l’elezione del direttivo del quale faranno parte 25 iscritti. ( m.g. )

