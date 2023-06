Segretario in stand by, “congelate” le nomine di 7 direttori generali 

Non era all’ordine del giorno, ma al vertice di maggioranza si è discusso anche dell’ultima grana che rischia di mandare in tilt l’amministrazione regionale: il parere dell’ufficio legale chiesto dall’assessora al Personale che mette in discussione il ruolo da segretario generale ricoperto da Gabriella Massidda. La super dirigente è in pensione dal 1° giugno, in teoria potrebbe esercitare le funzioni, ma chi ha fornito la consulenza la pensa diversamente.

Ora, per i prossimi giorni si annunciano pareri alternativi, contrastanti con quello che “congela” Massidda. La quale, però, ha ritirato tutte le firme apposte dal 1° giugno, comprese quelle per il perfezionamento delle nomine dei direttori generali in scadenza. E la nota dolente sta proprio qui: da ieri non sono più operativi ben sette dg. Dei Lavori pubblici, della Protezione civile, della Pubblica istruzione, dei Beni Culturali, di Affari generali e innovazione, dei Servizi finanziari, del Personale. Tutti in scadenza ieri. Preoccupa, in particolare, la vacanza alla Protezione civile proprio nella stagione clou degli incendi.

In assenza di altri pareri, intanto, il ruolo del segretario generale resta di fatto scoperto. Questo non sarebbe successo se il collegato alla Finanziaria fosse già diventato legge. Nel provvedimento, infatti, c’è una norma che prevede quale soluzione adottare in questo caso. Nella riorganizzazione prevista con la legge sugli staff, la figura del segretario gode di un potere considerevole. In generale costituisce il vertice dell'assetto organizzativo e direzionale, inoltre sovraintende all'istruttoria relativa alla nomina dei dirigenti di dipartimento, dei direttori generali e degli altri dirigenti. In pratica: tutto passa per le mani del segretario che risponde del suo operato solo al presidente della Regione. Christian Solinas aveva conferito l’incarico a Gabriella Massidda il 25 febbraio scorso, dopo che il ruolo era stato rifiutato dall’ex senatore Giuseppe Luigi Cucca. (ro. mu.)

