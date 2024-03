Segretario generale, parte il toto-nomine In ballo anche 23 Dg  

Ventitré caselle da cambiare o confermare entro tre mesi dall’insediamento della nuova Giunta Todde. È l’altra faccia del toto-nomine, quella che riguarda gli amministrativi della Regione. Non dipendenti qualunque, ma i più alti in grado. I direttori generali. Quelli che all’inizio istruiscono i nuovi assessori e poi li affiancano. Ma il conto degli ingaggi arriva a ventiquattro con la segreteria generale, la poltrona dove siede il colletto bianco con più poteri di tutti.

Quadro normativo

A Palazzo la macchina delle indiscrezioni è in moto. Il passaggio dal centrodestra al Campo largo si porta dietro lo spoils system previsto dall’articolo 28, comma 9, della legge 31/1998, quella che regola l’organizzazione degli uffici. Ogni schieramento ha i suoi dirigenti di fiducia, sebbene ci siano “tecnici” capaci di attraversare indenni i cambi di governo. Si aggiunga che la quota dei Dg esterni non può superare il 20 per cento, pari a cinque. La 31/98 si applica anche ai direttori di servizio, la cui importanza è però minore.

Primi nomi

Elisabetta Neroni, segretaria generale da luglio 2023, sarà la prima a saltare in Regione. Così, almeno, sembra. La sua vicinanza al centrosinistra era nota. Poi la “sorpresa” di otto mesi fa, quando la sua nomina valse un raddoppio in famiglia, visto che il padre Roberto, allineato col centrodestra, è stato rinnovato all’Arst fino al 2025. Per sostituire la Neroni – se così sarà –, si fanno i nomi di Antonella Giglio e Marcella Marchioni, due “veterane”, perfette anche anagraficamente per traghettare la Giunta Todde sino a quando i tempi – tra un anno e mezzo – saranno maturi per modificare l’assetto degli assessorati, come nelle intenzioni del Campo largo. La Giglio, “parcheggiata” da Solinas e non passata inosservata in campagna elettorale a sostegno della Todde, va in pensione a maggio 2026; la Marchioni, dal 2009 Dg della Programmazione, dovrà lasciare la Regione a fine 2025. Giusto sotto la segreteria generale stanno i capi dipartimento, introdotti dal centrodestra con la legge 10 sui maxi staff: una figura “scomoda” per ammissione della stessa maggioranza uscente che infatti non li hanno mai nominati, perché sulla carta hanno più poteri degli assessori, col rischio di un cortocircuito a Palazzo. Sembra che il Campo largo voglia fare lo stesso.

Le alternative

Per la segreteria generale si fa anche il nome di Eugenio Annicchiarico, attuale capo del Lavoro, ugualmente attivo in campagna elettorale. Un Dg che sa maneggiare i fondi europei, quindi un jolly. Gli viene attribuita pure l’eventuale guida del Crp, il Centro regionale di programmazione dove a novembre 2023, dopo dieci mesi di indecisioni, Solinas ha mandato Luca Galassi, altro esperto di risorse Ue e altro gradito al Campo largo. Non si esclude, però, un recupero dell’ex Dg Gianluca Cadeddu.

Altri posti al sole

Ambitissima, in Regione, è la direzione generale della presidenza: pare sia messa bene Cinzia Lilliu, la dirigente voluta da Solinas alla Centrale di committenza, poi silurata dal presidente e reintegrata dal giudice del lavoro. La Lilliu, che potrebbe essere confermata nell’ufficio da cui passano gli appalti, contro Solinas ha vinto due ricorsi (su due). In questi anni si è fatto un nome pure Giovanni Deiana, attuale manager delle Politiche sociali. Possibile il ripescaggio di due ex Dg, attuali direttrici di servizio, Elisabetta Schirru (Lingua sarda) e Paola Zinzula (Patrimonio culturale), pari grado di Gianluca Cocco (Sostenibilità ambientale), molto ben visto in Regione. Blindatissimo il capo dell’Avvocatura regionale, Mattia Pani, il cui contratto scade a fine 2025 (nel computo delle direzioni generali l’Ufficio legale è il ventiquattresimo).

Fuori dai giochi

Nella lista “nera” dei Dg, con il rischio di non restare al proprio posto per via degli allineamenti politici (anche se non si può dire l’ultima parola), ci sono Piero Teodosio Dau (Lavori pubblici); Giovanni Spanedda (Urbanistica); Antonello Zanda (Enti locali); Maria Giuseppina Cireddu (Agricoltura); Carlino Casari (Innovazione); Luigi Carusillo (Personale); Angela Maria Porcu (Turismo); Riccardo Porcu (Centrale di committenza). Idem Giovanna Medde (facente funzioni della Presidenza), Aldo Derudas (Forestas), Marco Melis (Eni Cbc) e Fabio Migliorati (Corpo forestale). Maurizio Cittadini (Trasporti) va invece in pensione tra qualche mese.

In bilico

Meno definita la posizione di Delfina Spiga (Ambiente), Antonello Pellegrino (Industria) e Francesca Piras (Sanità): sono considerati tecnici, ma nel Campo largo qualcuno pensa che si siano avvicinati troppo al centrodestra. Il loro destino si capirà a breve. Situazione incerta anche per Renato Serra (Beni culturali) e Giorgio Cicalò (Pubblica istruzione), i Dg scelti da Oppi: un’osservanza non invisa a Pd e M5s ma pur sempre di centrodestra. Abbastanza neutro il gradimento verso Antonio Sanna (Distretto idrografico).

