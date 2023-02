Segretario generale, colpo di scena Il presidente sceglie l’ex Pd Cucca  

«Sono frastornato e spaventato dal compito gravoso, ma assolutamente felice del riconoscimento e della gratificazione per il lavoro svolto in tutti questi anni», ha dichiarato ieri Cucca, «cercherò di essere all’altezza». Sul fatto che il governatore abbia preferito una persona non di centrodestra, «credo che il presidente abbia voluto fare una scelta super partes, guardando l’esperienza e le competenze. Si tratta comunque di un incarico amministrativo, oltre che fiduciario».

«Tempo una settimana e ci sarà il nuovo segretario generale, ora stiamo ancora valutando i profili», aveva detto due lunedì fa il presidente della Regione. Nessuno poteva immaginare che tra i nomi in lizza ci fosse quello a cui ieri, con delibera di Giunta, è stato effettivamente conferito l’incarico: Giuseppe Luigi Cucca, avvocato e già segretario regionale del Pd che nel 2019, da senatore, decise di seguire Matteo Renzi nella nuova avventura di Italia Viva. Cucca, che alle politiche del 2022 non è stato rieletto, è stato anche vicino a diventare membro laico del Consiglio superiore della magistratura, mancando però anche questo obiettivo. Era libero e Christian Solinas l’ha scelto per un posto che era vacante ormai da tempo, dalla decadenza dell’ex magistrato del Tar Francesco Scano.

La sorpresa

«Sono frastornato e spaventato dal compito gravoso, ma assolutamente felice del riconoscimento e della gratificazione per il lavoro svolto in tutti questi anni», ha dichiarato ieri Cucca, «cercherò di essere all’altezza». Sul fatto che il governatore abbia preferito una persona non di centrodestra, «credo che il presidente abbia voluto fare una scelta super partes, guardando l’esperienza e le competenze. Si tratta comunque di un incarico amministrativo, oltre che fiduciario».

Attualmente l’ex parlamentare milita nel Terzo polo. Non è chiaro se sia ancora vicino a Renzi, le indiscrezioni raccontano infatti di un suo prossimo passaggio con Azione di Carlo Calenda, senza quindi uscire dallo schieramento centrista. E, restando nei confini della politica stretta, va ricordato che un altro esponente del Terzo Polo (Franco Stara di Italia Viva) è consigliere regionale nel gruppo Udc, quindi nella maggioranza dell’Assemblea sarda che sostiene la Giunta Solinas.

Il retroscena

Quello del segretario generale è un incarico amministrativo, ma la domanda resta: cosa lega il sardista Solinas a Giuseppe Luigi Cucca? I due si conoscono e hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Sono stati colleghi in Senato prima delle regionali del 2019. Poi a Palazzo Madama è arrivato Carlo Doria, attuale assessore alla Sanità, ugualmente in piena sintonia con Cucca. Ci sarebbe proprio il medico sassarese, secondo i bene informati, dietro l’operazione che ha portato Cucca al vertice dell’amministrazione regionale.

Il ruolo

Nella riorganizzazione prevista con la legge sugli staff, la figura del segretario gode di un potere considerevole. In generale costituisce il vertice dell'assetto organizzativo e direzionale, è gerarchicamente sovraordinato ai direttori generali ed è responsabile dell'attuazione integrata e coordinata degli indirizzi politici, della qualità dell'azione amministrativa, dell'efficienza della gestione e del funzionamento complessivo delle strutture della Regione. Inoltre, sovraintende all'istruttoria relativa alla nomina dei dirigenti di dipartimento, dei direttori generali e degli altri dirigenti. In pratica: tutto passa per le mani del segretario che risponde del suo operato solo al presidente della Regione. Con la nomina di Cucca, potranno essere perfezionate anche tutte quelle rimaste appese proprio in attesa di quella del segretario generale.

I concorrenti

Cucca ha sbaragliato una concorrenza non da poco. Papabili per lo stesso ruolo sono state la direttrice generale dell’assessorato ai Trasporti Gabriella Massidda e la dg della Programmazione Marcella Marchionni. Nelle settimane scorse, Solinas avrebbe proposto l’incarico anche a Massimo Temussi, ex dg del centro regionale di programmazione e ora consulente della ministra del Lavoro Marina Calderone.

La scelta di Cucca, esponente del Terzo Polo, potrebbe far parte di un disegno più ampio, in qualche modo legato alla ricerca, da parte di Solinas, di una base ancora più solida per una ricandidatura alla presidenza alle elezioni regionali del 2024. Il Terzo polo, quindi, in vista del voto si avvia ad essere conteso tra la sfera di influenza del centrodestra e quella di centrosinistra e Movimento Cinquestelle.

