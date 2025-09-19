Segregato per ore: «Devi spacciare per noi» 

Lo ha legato e incappucciato per otto ore nel circolo, abusivo, che gestiva a Mulinu Becciu. «O spacci per noi oppure ci dai 500 euro al mese per continuare ad abitare nella casa comunale». Il giovane ha resistito nonostante le aggressioni e una volta tornato in libertà ha raggiunto un ospedale finendo ricoverato con trenta giorni di prognosi. Il gravissimo episodio risale allo scorso 13 settembre. Lo hanno ricostruito gli investigatori della Squadra Mobile, durante le indagini su un’attività di spaccio di droga proprio all’interno del locale gestito, secondo le accuse, da Christian Camba, 44 anni, e dal suo braccio destro, Roberto Cocco (41). Al termine dell’inchiesta, coordinata dalla pm Rossana Allieri e dalla Direzione distrettuale antimafia, i due sono finiti agli arresti domiciliari come disposto dall’ordinanza eseguita dagli agenti della seconda sezione criminalità diffusa della Mobile. Camba è accusato di sequestro di persona e, insieme a Cocco, anche di spaccio, furto e una rapina commessi in una sala scommesse. Difesi dagli avvocati Fabio Costa e Alessandro Corrias, sono stati interrogati ieri: confermati i domiciliari.

I ruoli

Il blitz degli agenti, coordinati dal dirigente Davide Carboni, è scattato al termine delle indagini avviate nell’aprile 2024. Alcune informazioni raccolte nel quartiere di Mulinu Becciu hanno evidenziato delle attività sospette in un circolo privato – si è poi scoperto abusivo, secondo le accuse degli investigatori – in un complesso di palazzine popolari. Qui venivano portati avanti dei traffici di droga. La gestione, secondo le accuse, era affidata a Camba con la collaborazione di Cocco. Sono così iniziate le attività di intercettazioni, anche ambientali con telecamere nascoste, per raccogliere informazioni e prove. Come riportato nell’ordinanza, sono emersi gravi indizi «di numerose cessioni di droga a una vasta rete di acquirenti, confermando l’ipotesi che il circolo fosse un punto centrale di riferimento per lo spaccio nella zona». Il tutto sotto il coordinamento di Camba e in seconda battuta di Cocco.

Minacce e rapina

Durante le attività investigative sono stati ricostruiti altri episodi slegati allo spaccio. A settembre Camba, come ricostruito dagli investigatori, avrebbe prelevato dalla sua abitazione un giovane rinchiudendolo nel circolo. Qui, per otto ore, la vittima sarebbe stata picchiata nel tentativo di convincerlo a spacciare per lui. «Oppure ci dai 500 euro al mese per restare nella casa popolare. Altrimenti ti cacciamo». Un altro fatto emerso durante le indagini è relativo a un furto aggravato in una sala scommesse: con smerigliatrice i due hanno – secondo le accuse – portato via un cambiamonete con 1.500 euro. E, usando un piede di porco, hanno minacciato un dipendente della sala rubando altri 2.300 euro. Un blitz arrivato dopo una vincita che il gestore avrebbe voluto pagare il giorno dopo perché superiore ai 1.500 euro. Camba era stato arrestato in flagranza proprio nel locale lo scorso dicembre. Era prima finito in carcere poi ai domiciliari in una comunità, provvedimento ritenuto per ora sufficiente dal giudice. Domiciliari anche per Cocco, figura di secondo piano rispetto a Camba.

