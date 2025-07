Segregato in casa per 4 anni dall’ex 

PAVIA. Un inferno durato quattro anni. Segregato in casa dalla sua ex e da tre complici, che volevano depredarlo di centinaia di migliaia di euro. Secondo la ricostruzione degli investigatori è l’inferno vissuto da un 40enne di Vigevano, affetto da psichici e incapace di badare a se stesso. L’uomo per 1.460 giorni è rimasto rinchiuso tra le mura di casa senza acqua calda né riscaldamento, con cibo razionato e filo spinato sulle mura esterne per impedirgli ogni tentativo di fuga. A fine novembre la polizia, avvisata da chi aveva notato che dalla villa veniva lanciati oggetti in strada, ha trovato il padrone di casa in abbandono e in stato confusionale. Dopo averlo portato in ospedale gli agenti hanno iniziato le indagini e poi il gip ha emesso un’ordinanza a carico dell’ex compagna e di altre tre persone (una donna e due uomini), accusate di sequestro di persona, abbandono di incapace, circonvenzione di incapace e truffa aggravata.

