Segregata nell’ovile, condannato l’ex 

Dopo anni di inferno, il verdetto dei giudici è una seconda liberazione per la donna tenuta per anni segregata nell’ovile dal compagno. Ieri in Tribunale a Oristano il 55enne, originario di Sassari ma residente a Macomer, è stato condannato a 6 anni e mezzo per sequestro di persona e maltrattamenti (più un anno di libertà vigilata, risarcimento danni e una provvisionale di 3mila euro per la vittima, costituita parte civile con l’avvocato Luciano Rubattu).

In Aula

La sentenza è arrivata nel primo pomeriggio di ieri, la giudice Silvia Palmas ha inflitto due anni in più rispetto a quelli sollecitato dalla pm Daniela Caddeo che in Aula nella precedente udienza aveva ricostruito la storia di sofferenze, soprusi e maltrattamenti a cui la donna era stata sottoposta dal compagno con cui viveva in una casa all’interno di un’azienda agricola alla periferia di Macomer fino al blitz della polizia che aveva liberato la donna e arrestato il suo aguzzino.

La storia

Dopo le segnalazioni dei Servizi sociali e del Consultorio familiare, la polizia del commissariato di Macomer era intervenuta nel casale: dall’esterno si sentivano i lamenti della donna che di fatto era tenuta prigioniera. Non poteva uscire né aprire la porta perché il suo convivente (difeso da Federica Atzeni) l’aveva rinchiusa all’interno sbarrando porte e finestre, lei non aveva nemmeno le chiavi. Una condizione di sudditanza e di dolore andata avanti per quattro anni fra minacce, anche di morte (in un’occasione le aveva persino puntato un coltello alla gola), umiliazioni, calci e pugni (arrivò a picchiarla anche con un bastone e a scagliarle addosso sedie e oggetti. Inoltre l’allevatore di cavalli le impediva di uscire da sola e di avere contatti con altre persone (se non in sua presenza), era sempre sotto la stretta sorveglianza del convivente. Un inferno andato avanti per anni fino a quando un’amica della vittima non segnalò i fatti ai servizi sociali. Poi l’intervento decisivo della polizia che ha restituito la libertà alla donna, affidata poi a una struttura protetta.

RIPRODUZIONE RISERVATA