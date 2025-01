Segre stanca per gli insulti: «Ma conferma gli impegni» 

Liliana Segre non ferma i suoi impegni, malgrado gli insulti continui e che adesso bersagliano sui social i cinema in cui il docu-film “Liliana” è stato proiettato dal 21 al 23 gennaio. Lo ha assicurato il figlio Luciano Belli Paci, nel giorno in cui la procura di Milano ha chiuso l'inchiesta su dodici persone accusate di minacce e diffamazione aggravate da motivi di odio razziale nei suoi confronti. Intanto un articolo di Pierluigi Battista su Il Foglio si interroga sull'opportunità di celebrare il Giorno della Memoria, che «dal 7 ottobre 2023 ha smarrito il suo significato» visto che «gli ebrei sono stati lasciati soli».

«Gli insulti la amareggiano ma non la fermano», ha detto Belli Paci, dopo che il presidente del Memoriale della Shoah di Milano, Roberto Jarach, ha spiegato che la senatrice a vita ha deciso di non partecipare all'inaugurazione della mostra che l'artista Marcello Maloberti ha realizzato insieme a lei al Memoriale. Segre, ha raccontato Jarach, avrebbe detto detto «non me la sento di uscire». «Non è tipo da fermarsi», ha osservato però il figlio della senatrice, ricordando che Segre, a 94 anni, sarà il 28 gennaio alla cerimonia per il Giorno della Memoria al Quirinale e il 6 febbraio a un evento al Memoriale della Shoah. E ha chiarito che non sarà alla proiezione del film il 27, all'Università Statale di Milano, solo perché non era previsto e lei sarà già a Roma, mentre una sua intervista sarà messa online sul sito del Memoriale il 27 gennaio. «È stanca e ha ridotto gli impegni – ha spiegato Belli Paci – e certo non le fanno piacere gli insulti, ma non si ritira».

A esprimere "«degno e ferma condanna per i vergognosi insulti antisemiti rivolti tramite i social alla senatrice Liliana Segre» è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa. Sulla stessa linea il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

