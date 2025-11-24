VaiOnline
Selargius.
25 novembre 2025 alle 00:21

Segni di degrado nelle biblioteche, ok al progetto di riqualificazione 

Al vai la progettazione del restyling per le biblioteche di Selargius, partendo dalla mediateca di via Sant’Olimpia dove si concentrano le maggiori criticità. Di recente il Comune ha affidato ad un professionista esterno «il servizio tecnico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli stabili della biblioteca comunale di Selargius», compresa quella di Su Planu.

I motivi sono spiegati nella stessa determina di affidamento della progettazione e direzione lavori: «Nelle biblioteche comunali di via Sant’Olimpia e via Metastasio sono stati rilevati gravi segni di deterioramento, che interessano le strutture esterne degli edifici, le pavimentazioni, la presenza di infiltrazioni e aspetti legati all’accessibilità. Tali condizioni compromettono la sicurezza e la funzionalità degli spazi destinati al pubblico, rendendo necessari interventi urgenti per prevenire ulteriori danni al patrimonio comunale». Lavori di manutenzione, per cui sono stati stanziati 150mila euro, ritenuti «urgenti e non procrastinabili, al fine di garantire la continuità del servizio bibliotecario e la tutela del patrimonio comunale».

