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Selargius.
15 luglio 2026 alle 00:49

«Segni di cedimento nell’acciottolato appena rifatto» 

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Lavori finiti a Selargius, ma resta il problema sampietrini che continuano a saltare causa traffico. «In via San Lussorio iniziano già a comparire alcuni avvallamenti», la segnalazione-denuncia del consigliere comunale di minoranza Franco Camba. «Parliamo della strada rimasta chiusa per molti mesi per consentire la sistemazione dei sampietrini e riaperta al traffico soltanto da pochi giorni. Mi auguro sinceramente che si tratti di un assestamento fisiologico e facilmente risolvibile. Tuttavia, se il problema dovesse essere confermato significherebbe che un intervento tanto atteso non ha raggiunto il risultato sperato». Il consigliere si rivolge all’amministrazione e alla direzione dei lavori: «Ritengo opportuno che effettuino quanto prima le necessarie verifiche».

Dal Comune replica il sindaco Gigi Concu: «Lo abbiamo detto sin dall’inizio che non sarebbe stato un intervento risolutivo, abbiamo fatto un primo step di lavori con le risorse disponibili in bilancio, partendo dai punti dove si concentravano le criticità maggiori e i conseguenti pericoli per la viabilità. Poi proseguiremo con gli altri tratti meno problematici, in attesa di fare una riflessione generale sia su via San Lussorio che su via Gallus, due strade del centro storico molto trafficate dove - a distanza di oltre vent’anni - paghiamo ancora le conseguenze di scelte progettuali sbagliate che risalgono al 2004».

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