Segnali scoloriti e (in)sicurezza stradale 

Tra strisce pedonali e segnali stradali, ci sono ancora problemi nella mappa della viabilità di Sestu. E mentre arrivano alcuni nuovi attraversamenti pedonali rialzati, sono ancora molte le situazioni potenzialmente pericolose.

Strisce pedonali

C’è chi le chiama zebre, e in molte strade sono animali in via d’estinzione. «In via Tripoli le strisce per attraversare verso piazza Sandro Pertini non si vedono più. Inutile dire che gli automobilisti non si fermano», dice Silvia Gabrielli. Da dire qui, vicinissimo al tratto a quattro corsie in via Veneto, la velocità media è alta. Strisce sbiadite pure in via Verdi, poco lontano dalla sede della Polizia Locale. Nella strada il problema è presente in più punti. E ancora in via Cagliari, poco dopo piazzetta Sant’Antonio, forse il punto peggiore, perché dopo una curva.

«Cammino a piedi per tutta Sestu, e naturalmente ho notato che le strisce sono cancellate in molte vie. È una situazione molto pericolosa», commenta Angela Mulas. Strisce sbiadite anche in via Cagliari, sopra ad uno degli attraversamenti rialzati. «Troppi automobilisti indisciplinati, corrono troppo. Ci vogliono più attraversamenti rialzati», dice Michela Salis. Anche questi hanno qualche problema, per esempio quello in via Dante davanti alla scuola media, che inizia a sfasciarsi sotto il peso di mille auto.

Proteste anche in via Monserrato dove alcuni attraversamenti, realizzati con mattonelle simili a sanpietrini, iniziano a perdere pezzi. Molti di questi attraversamenti rialzati sono stati installati anni fa e mostrano segni del tempo.

Cartelli sbagliati

Sul fronte cartelli poi c’è qualche cattivo segnale. Sono sbiaditi quelli vicino al municipio di via Scipione, ed è girato quello di via Cagliari, all’incrocio con via Umberto I. E poi ancora più avanti, all’incrocio con via Oristano dove c’è una doppietta: strisce sbiadite e segnale girato; ma basterebbe qualche sostituzione per risolvere almeno in parte il problema. Intanto i pedoni, al momento di attraversare, incrociano le dita. «Purtroppo abbiamo avuto qualche ritardo sulla disponibilità finanziaria, ma, allo stato attuale il Comando della Polizia Locale sta lavorando a un accordo quadro che consentirà un notevole snellimento procedurale nella spendita delle risorse future», promette il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano, Massimiliano Bullita. «Se tutto va bene a breve avremo la piena operatività per il rifacimento della segnaletica stradale che si presenta in condizioni precarie”. Inoltre: «Presto sarà completato il programma di attraversamenti stradali rialzati che era stato interrotto a causa delle piogge». Tra questi uno anche all’incrocio tra via Cagliari e via Molinari, dove ha trovato la morte sulla sua moto Yuri Loi, a 19 anni. Sessanta residenti in una petizione avevano chiesto un deterrente contro gli automobilisti spericolati.

