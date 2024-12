«Segnali rassicuranti per i cristiani, ma il Paese è nel caos» 

Damasco. I cristiani in Siria continuano a sperare che si possa scrivere per il Paese una nuova pagina. «Continuano ad arrivare messaggi tranquillizzanti, anche se c’è tanto caos nel Paese: atti di vandalismo, persone affamate, chi se ne approfitta, qualcuno ha anche armi. Si tratta di reazioni popolari. I ribelli, che dovremmo chiamare rivoluzionari, dicono che i responsabili di queste azioni risponderanno davanti alla giustizia», dice padre Jihad Youssef, il superiore della comunità monastica al-Khalil di Deir Mar Musa fondata nel 1991 da padre Paolo Dall'Oglio. I cristiani, che pure hanno goduto di protezione da parte di Bashar al Assad, non possono non considerare che sono stati anni difficilissimi e che tutti hanno pagato il suo regime dittatoriale e “sanguinario”, come sottolinea padre Firas Lutfi, parroco dei cattolici latini di Damasco, parlando con i media vaticani.

Tanti cristiani hanno lasciato, negli ultimi 14 anni, un Paese nel quale era sempre più difficile vivere. «Si sopravviveva», dice il capo dei francescani di Aleppo, padre Bajhat Karakach. Ora tutti sperano nelle parole «rassicuranti» dei ribelli. In questi giorni di liturgie importanti (ieri la festa dell’Immacolata, poi l’Avvento verso la festa del Natale), dalla Siria arriva la richiesta di preghiere affinché «questa fase di transizione trascorra in modo sicuro e pacifico», come chiede il Patriarca siro cattolico Ignace Joussif III Younan. Il Patriarca, riferisce Fides, sottolinea con parole positive «quest’ondata di rivoluzione contro il governo e il regime che continuava da molti anni» e che si era trasformata in «una guerra terrificante, il cui impatto sulla sicurezza e sull’economia è stato terribile su tutti». Il clima però resta di attesa e di verifica rispetto alle promesse di queste ore. Padre Jihad del monastero di Mar Musa torna a dire che «ci sono state rassicurazioni, hanno detto che non sono contro nessuno, non vogliono chiudere lo Stato, che gli impiegati torneranno nei loro uffici».

