Segnali non colti dietro i gesti estremi 

La gioia del dare la vita nasconde talvolta un tormento segreto per le future madri. È il fenomeno definito come depressione post-partum e perinatale, quella cioè, quest'ultima, che si manifesta prima della nascita del neonato. «Ne sono affette- spiega il dottor Nicola Cuda, dirigente psicologo dei consultori della Asl di Sassari- tra il 20 e il 25 per cento delle donne al mondo. E metà di queste non chiede aiuto». Nonostante avverta un forte senso di inadeguatezza rispetto alla nuova identità che andrà a rivestire, allo sconvolgimento dell'esistenza che dovrà affrontare, sentimento che potrebbe forse aver investito anche la 29enne di Osilo. «In generale alcune gestanti tendono a svalorizzare se stesse. E noi abbiamo una serie di indici di riferimento- continua Cuda- per individuare le circostanze che possono portare alla depressione, come le condizioni socio-economiche o la presenza di un partner che è più un peso che una risorsa».

Per intervenire in tempo l'Azienda ha istituito uno sportello che si occupa proprio di prevenire la depressione perinatale attraverso colloqui delle donne con professionisti. Se si intercettano subito le criticità, bastano anche poche sedute, ma non è sempre così. «Capita anche di dover chiedere aiuto al centro di salute mentale. Succede ad esempio coi fenomeni di negazione quando la donna gravida si disinteressa di quel che le accade, come se non lo vedesse». Ci sono poi versanti estremi come quello di nascondere la gestazione a tutti o compiere alla fine gesti estremi contro la propria creatura. «In quei casi però- conclude Cuda- la donna ha mandato tanti segnali ma nessuno li ha colti».(e.fl.)

