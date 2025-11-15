Segnali di vita dalla Torres 

Torres 1

Perugia 1

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Sala, Brentan (37’ st Masala), Mastinu (23’ st Giorico), Zambataro; Starita (37’ st Fabriani), Di Stefano (23’ st Lunghi); Diakite (26’ st Musso). In panchina Marano, Petriccione, Biagetti, Lattanzio, Dumani, Bonin, Carboni, Stivanello, Nunziatini. Allenatore Greco.

Perugia (4-3-1-2) : Gemello; Calapai, Riccardi, Angella, Tozzuolo; Giunti (38’ st Gomez), Torrasi, Megelaitis; Tumbarello (33’ st Broh); Bacchin (20’ st Kanoute), Montevago. In panchina Moro, Vinti, Dell’Orco, Terrnava, Ogunseye, Giardino, Giraudo. Allenatore Tedesco.

Arbitro : Zoppi di Firenze.

Reti : pt 41’ Starita; st 11’ Brentan (autorete).

Note : ammoniti Starita, Antonelli, Tozzuolo, Musso, Angella. Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 3.296 (99 ospiti).

sassari. La Torres che non segnava da oltre 700 minuti di gol ne ha fatti addirittura due, ma una è un’autorete (Brentan) e al “Vanni Sanna” la sfida col Perugia è finita 1-1. Risultato che lascia inalterata la classifica, con la squadra sassarese che resta penultima e porta a 13 le partite senza vittoria.

Peccato davvero, perché la Torres del Greco Ter ha iniziato la partita molto bene: tanti veterani in campo (età media 29 anni) e modulo 3-4-2-1 che diventava spesso un tridente vero e proprio. Anche il fatto che si sia sbloccato Starita sembrava la premessa per la vittoria. E invece nel secondo tempo l’autogol di Brentan ha dato coraggio e aggressività agli ospiti che sono venuti fuori impossessandosi dell’iniziativa e dell’inerzia. Alla fine il risultato è equo.

Cronaca

La Torres ha il possesso palla ma la prima occasione la costruisce il Perugia al 10’: palla a sinistra per Montevago che appoggia indietro al trequartista Tumbarello il cui rasoterra va a lato di poco. I rossoblù rispondono con Starita che gira di testa un traversone, il portiere ha il riflesso giusto per respingere. Al 20’ cross in area, Sala da destra incorna dando l’illusione del gol ma Gemello respinge con due tocchi che lasciano il dubbio sulla sua posizione, probabilmente dentro la porta. La Torres vorrebbe ricorrere al Var ma alla fine le immagini sono poco chiare, come segnala il quarto uomo, quindi niente di fatto. Al 33’ torre di Diakite per Di Stefano che quasi sul fondo tenta il tiro: esterno della rete.

La Torres passa al 41’: a destra Sala spara un diagonale, Gemello devia ma sotto porta Starita di testa spezza il sortilegio. Il Perugia risponde al 44’ con bolide di Montevago che Zaccagno respinge.

Secondo tempo

Nella ripresa cambia il vento. Gli umbri pareggiano al 55’ con un’autorete di Brentan ma l’azione sembra viziata da una spinta di Montevago ai danni di Mercadante. Dopo le proteste rossoblù l’arbitro decide di guardare il video ma la decisione non cambia: è pareggio. Al 67’ è pericoloso Tumbarello in area, ma il suo tiro viene deviato da un difensore. Il Perugia è rigenerato dal gol ed è aggressivo. La Torres sfiora la rete al 91’ su traversone da destra di Giorico con il neoentrato Masala che incorna a lato di pochissimo.

