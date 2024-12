Segnali di vita dalla Provincia 

«Non solo viabilità e scuola: massima attenzione anche all’ambiente, in particolare alla gestione dei rifiuti che fa capo ai due consorzi della Provincia, Civ e Cisa». A tre mesi dal suo insediamento, l’amministratore straordinario della Provincia del Medio Campidano, Roberto Cadeddu, ingegnere idraulico, 52 anni, di Sanluri, traccia un bilancio tra le opere in lista di attesa, quelle in cantiere e le questione spinose, come la salvaguardia ambientale del consorzio industriale di Villacidro , diversa dal Cisa di Serramanna, quest’ultimo in crescita e con nuovo progetto in vista.

Poco coordinamento

La nuova-vecchia Provincia, con sede a Sanluri , nei locali di via Puccini, ha iniziato a prendere forma con l’arrivo di Cadeddu, col compito di coordinare la macchina amministrativa fino al compimento del percorso che dà autonomia all’ente, staccato dal Sud Sardegna. «Come cittadino di Sanluri – dice Cadeddu – conoscevo il territorio da un punto di vista geografico. Non mi sono mai occupato di politica attiva. Ho mosso i primi passi amministrativi a settembre, con la nomina della presidente Todde. Punto di partenza è stato l’ascolto del personale e poi dei sindaci dei 28 Comuni. È bastato poco per capire che il coordinamento della Provincia manca. C’è molto da fare».

I capitoli di spesa

Cadeddu non ha dubbi: «Le strade sono la priorità. In alcune, grazie ai fondi del Piano di sviluppo e coesione 2021-2027 e della Regione, per complessivi 5 milioni di euro, i lavori stanno per partire; per altre sono avviati i progetti. Un occhio particolare alla Samassi-Serrenti-Serramanna, alla Villamar-Ussaramanna , alla Sardara-San Gavino proseguendo fini a Villacidro, l’arteria più trafficata della Provincia».

Altro settore rilevante, con cantieri aperti e in via di apertura: gli edifici scolastici. «Sono interessati ai lavori i due istituti alberghieri», elenca Cadeddu: «Opere strutturali ad Arbus , con impianti fotovoltaici fino a consumo zero di corrente elettrica. Per Villamar è arrivato in questi giorni dalla Regione quasi un milione di euro per il tetto. Fra gli obiettivi c’è il “Vignarelli” di Sanluri, soprattutto la palestra e l’auditorium». I fondi per l’ambiente ammontano a 35 milioni di euro: «La fetta maggiore è per il Consorzio industriale di Villacidro», precisa l’amministratore. «Quasi 5 milioni sono per il Cisa, dove la quantità dei rifiuti trattata è aumenta del 20 per cento rispetto alle 18 mila tonnellate degli anni scorsi».

Il plauso dei sindaci

Compatti i presidenti delle Unioni dei Comuni: Linas, Campidano, Marmilla. «La vicina presenza della Provincia – dice Paolo Salis – testimonia il sostegno concreto soprattutto nelle emergenze». Riccardo Sanna aggiunge: «Abbiamo colto subito la differenza. Una telefonata e la risposta arriva, anche con la visita sul posto del bisogno». L’ex della Marmilla, Marco Pisanu: «Un comportamento costruttivo e corretto, anche se auspichiamo l’elezione dei presidenti e dei consigli».

