Segnali bianconeri: Vlahovic segna anche con la Serbia 

Dusan Vlahovic ci sta provando gusto e sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver segnato nelle prime due giornate di Serie A, prendendosi la Juventus sulle spalle contro Parma e Genoa nonostante la costante pioggia di critiche, l’attaccante serbo ha “timbrato” ancora una volta anche con la sua Nazionale, realizzando la rete decisiva con la Lettonia.

Il bomber della Serbia - messo in discussione per tutta l'estate con la non segreta speranza che arrivasse l’offerta giusta – prigioniero di un contratto impraticabile anche per la Juventus, ha segnato ancora toccando quota tre gol nelle prime tre partite ufficiali della nuova stagione. Il suo periodo di forma è straordinario, ma quello che colpisce tifosi e osservatori è la sua reazione a una sessione di mercato a tratti surreale, per quanto lo riguarda.

In campo

La rete, arrivata al 12’ del primo tempo, la si può definire un mix fra tecnica e freddezza: scambio rapido con un compagno, controllo verso l’area e sinistro rasoterra dal limite, con la palla che si è infilata nell’angolo destro del portiere. Per la Juventus un altro chiaro segnale lanciato dal calciatore, che sembra aver ritrovato brillantezza e fiducia. Igor Tudor si ritrova, nonostante lo scetticismo imperante (dettato soprattutto da questioni finanziarie) un centravanti motivato e decisivo, pronto a guidare l’attacco bianconero in campionato e in Champions League.

