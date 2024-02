Segnali al contrario e pericolanti: proteste 

Cartelli stradali posizionati male per le vie di Sestu, per colpa del vento e delle intemperie. In via Ottaviano, angolo con via Caracalla, il divieto di sosta è ruotato al contrario rispetto al senso di marcia e il palo pende pericolosamente verso un lato. Stesso problema in via Giulio Cesare, dove il cartello delle strisce pedonali è girato verso i pedoni e non verso la strada, e anche qui è in bilico. La situazione dura da qualche settimana. L’ufficio tecnico comunale dovrebbe intervenire a breve.

