Segnaletica turistica: stanziati  174mila euro 

Inizia l’iter che porterà alla realizzazione della rete dei sentieri e delle comunità, per un valore di 174mila euro. La Giunta De Fanti ha dato il via libera ai lavori. Proposti cinque tratti di sentiero di quasi 7 chilometri che collegano il Cammino Minerario di Santa Barbara a S’erb’e Figu, un’area attrezzata presente nelle vicinanze, e da questa poi al passo Genn’e Frongia, al confine tra Guspini e Arbus, per poi rientrare nel centro abitato di Guspini, in particolare nelle vicinanze del vecchio deposito idrico sul Rio Menga situato in via Verdi.

L’intervento, a basso impatto ambientale, ripristinerà mulattiere e carrarecce, muretti a secco e passaggi in legno e sarà capace di rispondere alla domanda sempre più diffusa di turismo attivo, con un’offerta integrata e innovativa che valorizza l’intero territorio. È prevista l’implementazione della cartellonistica “parlante” ed ecocompatibile (segnaletica con codici a barre fruibili con apposite app, pannelli informativi nei centri visita, sito web). I fondi provengono un bando del Gal Linas Campidano e da cronoprogramma saranno necessarie 9 settimane dall'aggiudicazione per realizzare i lavori. (g. g. s.)

