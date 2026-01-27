Segnaletica stradale, terminati i lavori in via Riu Mortu 

Il nuovo look di via Riu Mortu convince al debutto. Lunedì sera gli operai incaricati dal Comune hanno iniziato a tracciare la nuova segnaletica e ieri è stato concluso il lavoro: adesso chi viaggia verso via Terralba circola nella parte destra della carreggiata, dove prima si parcheggiava, e può lasciare l’auto sulla sinistra, dove prima si transitava. Una soluzione adottata perché l’asfalto su cui ogni giorno passavano i mezzi mostrava chiari segni di cedimento. Adesso, invece, i veicoli marciano su una porzione d’asfalto in buone condizioni, e così faranno fino a che non verrà rifatta integralmente la strada (l’avvio dei lavori è previsto entro qualche mese). Un sospiro di sollievo per chi passa spesso da queste parti. «Prima bisognava stare attentissimi per non rovinarsi la macchina, ora si viaggia molto meglio, non c’è dubbio», commenta Luca Onnis dopo aver posteggiato nelle nuove strisce gialle. «Speriamo che presto venga messa a posto tutta la via, ma così è già più sicura». Nessun problema col traffico e (per ora) ampia disponibilità di parcheggio, nonostante le parti più dissestate siano interdette anche alla sosta. Unico neo, la velocità molto elevata di diverse auto, non più costrette a rallentare per via delle buche: il Comune valuta il posizionamento di dissuasori. «La modifica ha esordito molto bene e senza creare disagi, in attesa dell’inizio dei lavori la strada si prestava a questo tipo di soluzione», sottolinea l’assessore alla Viabilità Raffaele Nonnoi.

