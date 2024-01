«Segnaletica stradale da rifare in via Porcu» 

Rischi in via Porcu, davanti al Comune, dove ormai la segnaletica stradale è quasi completamente cancellata. All’incrocio con piazza Dessì e via Umberto, il segnale di stop così come le linee di mezzeria e gli attraversamenti pedonali non si vedono più e il pericolo di incidenti è alto. Tra l’altro l’incrocio è trafficato per via delle tante persone che si recano nella zona non solo per andare in Comune ma anche per visitare le attività commerciali.

«È molto pericoloso perché molti automobilisti nemmeno si fermano», dice una passante Francesca Mura, «speriamo che qualcuno intervenga al più presto».

Quello di via Porcu purtroppo non è l’unico caso. In diverse zone della città la segnaletica è cancellata è quasi invisibile, usurata dal continuo passare delle auto e in attesa di manutenzione. Dovrebbe partire a breve il nuovo appalto proprio per il rifacimento della segnaletica che comprende anche la realizzazione di nuovi stalli per disabili dopo la predisposizione di un regolamento. È infatti lunga la lista di persone che hanno richiesto la realizzazione dei parcheggi delimitati da strisce gialle per i portatori di handicap nei pressi delle loro abitazioni.

