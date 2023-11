Segnaletica stradale da rifare, ancora al palo il nuovo appalto 

Se nelle strade asfaltate a nuovo si procede con il rifacimento della segnaletica, in molte altre strisce pedonali, stop e linee di mezzeria sono ormai quasi invisibili.

Si attende l’assegnazione del nuovo appalto per affidare i lavori e risolvere il problema, tracciando anche i parcheggi, sia quelli liberi delimitati da strisce bianche sia quelli blu a pagamento. Nell’attesa sono assicurate solo le urgenze.

Stesso discorso vale anche per i parcheggi dei disabili: cresce la lista di attesa per la realizzazione di altri stalli. Le domande sono ferme dallo scorso gennaio in attesa che si predisponga un nuovo regolamento e che sia assegnato il nuovo appalto.

Tra le novità previste pare infatti quasi certa quella di non concedere il posteggio a chi ha già un garage interno, in modo da andare incontro a chi invece non ha un posto auto.

In totale adesso sono 509 i parcheggi distribuiti nel centro urbano, compresi quelli nuovi già realizzati. Al Poetto e nelle lottizzazioni del litorale sono invece 57. Di recente anche il Comitato dei Quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, nel corso di un incontro con il Comune ha illustrato le criticità di queste zone, dove ha spiegato il presidente Mario Sorgiu, «la segnaletica è insufficiente o cancellata».

