Segnaletica sbiadita, scatta la lite in strada 

Da una parte le strisce pedonali in parte cancellate, dall’altra uno stallo a pagamento per le auto contrassegnato dalle strisce blu, anche queste semi-cancellate. Una situazione legata alla segnaletica orizzontale di via Gianturco, angolo via Pessina, che ieri mattina avrebbe dato vita ad una discussione tra un automobilista (che aveva parcheggiato pagando regolarmente il tagliando) e un pedone, un’anziana donna che attraversava nelle strisce.

Un litigio a cui hanno assistito diversi testimoni che si è chiuso con l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza. Per fortuna nessuno si sarebbe fatto male, ma resta il fatto che la presenza delle doppie strisce semi-cancellate sta creando una serie di incomprensioni e malintesi tra automobilisti e pedoni, tutti convinti delle rispettive ragioni. (fr.pi.)

