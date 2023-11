Segnaletica rifatta nell’abitato 

La segnaletica stradale orizzontante e verticale è stata rifatta nelle ultime settimane nelle strade che portano alle scuole di Sinnai. Interessate in particolare la via Caravaggio, via Perra, Piazza scuole e le strade limitrofe dove è stata in parte modificata anche la viabilità con nuovi sensi unici nelle arterie di maggior traffico. Mobilitati nell’occasione i vigili urbani e gli operai specializzati nel settore col rifacimento anche delle strisce pedonali per la sicurezza dei pedoni e degli stessi automobilisti.

«Presto – dice l’assessore alla Viabilità, Nuccio Melis - interverremo anche in altre parti dell’abitato come nelle vie Giardini, Trieste, e all’ingresso di Sinnai nella via Roma e su altre strade. Prevediamo nuovi stalli di carico e scarico nelle vicinanze dei negozi, nuovi stop, il rifacimento delle strisce pedonali dove è necessario. Si interverrà con i fondi in dotazione attingendo anche dagli incassi delle multe». (r. s.)

