Segnaletica, nuove strisce e polemiche  

«Prima di sistemare le strade si fanno le strisce? Speriamo sia uno scherzo». L'arrivo degli operai in centro storico per il rifacimento della segnaletica non manca di suscitare qualche polemica.

Sono diversi i cittadini che non hanno apprezzato la scelta, frutto di un investimento di 20 mila euro per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, di tracciare le linee direzionali, dei parcheggi e degli attraversamenti pedonali prima della partenza dell’appalto per la manutenzione stradale. «Le nuove strisce pedonali tracciate all’incrocio tra via del Redentore e via Giulio Cesare sono già rovinate per via delle buche, peggio di quelle di prima», lamentano alcuni residenti. Anche se tra loro c’è anche chi difende la misura. «Se uno deve parcheggiare e non ha le strisce parcheggia dove vuole?», si chiede Mariano Marras. “Se deve svoltare a destra o a sinistra e non c’è segnaletica si inventa il percorso? Il rifacimento delle strade e la segnaletica sono due cose scollegate».

RIPRODUZIONE RISERVATA