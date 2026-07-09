Segnaletica? No, si viaggia a intuito 

Non servono cantieri milionari per rendere una strada più sicura. A volte bastano una striscia pedonale ben visibile, un cartello nel posto giusto, un segnale che si legge senza doverlo cercare. A Oristano, invece, è proprio su questi dettagli che la viabilità continua a mostrare le crepe più evidenti.

Attraversamenti scoloriti, indicazioni mancanti o nascoste, segnaletica consumata. Così attraversare una strada può trasformarsi in una roulette anche perché purtroppo non mancano le auto che si parcheggiano costringendo i pedoni a pericolosi slalom.

Gli incidenti

Gli ultimi incidenti hanno riproposto il problema che si trascina da tempo. In via Cagliari, all’altezza dell’uscita verso il ponte Tirso, una giovane è stata investita mentre attraversava la carreggiata. Pochi giorni prima era toccato a un’altra donna, travolta in piazza Roma e trasportata al pronto soccorso del San Martino. Due episodi diversi, ma con un elemento in comune: strisce pedonali quasi cancellate. Di sera si confondono con l’asfalto e individuarle diventa difficile.

Le criticità

All’incrocio semaforico tra via Diaz e via San Francesco il manto stradale è stato rifatto, ma gli attraversamenti non sono mai ricomparsi. In uno degli snodi più trafficati della città pedoni e automobilisti sono costretti ad affidarsi più all’attenzione reciproca che alla segnaletica. In via Sardegna, invece, le zebre spariscono tra i continui rattoppi della carreggiata. Toppa dopo toppa, il bianco è stato inghiottito dal nero dell’asfalto e attraversare richiede un supplemento di prudenza. Segnaletica assente anche in via Cagliari all’altezza della rotonda di piazza Manno, una delle zone più trafficate: solo alcuni esempi di un problema che interessa tutta la città e le frazioni.

Non va meglio con la segnaletica verticale. All’angolo tra via della Conciliazione e via Martire di Belfiore un cartello è quasi completamente nascosto dalla vegetazione. Situazione analoga in via Cagliari, dove la segnaletica sembra giocare a nascondino. Nel centro storico, invece, chi percorre via Ciutadella de Menorca verso via Duomo non trova alcuna indicazione dell’obbligo di svolta a destra per cui, in teoria, chi svolta verso piazza Manno non rischia di beccarsi la multa ma un’altra auto in senso opposto.

Note dolenti

Poi ci sono problemi meno appariscenti, ma altrettanto concreti. In molte strade mancano spazi per il carico e scarico delle merci (o sono posizionati male) così come scarseggiano gli stalli per bici e moto. Per non parlare della sosta selvaggia delle auto per la quale sembra impossibile trovare un rimedio.

L’assessore

L’assessore alla Viabilità, Paolo Angioi, è ovviamente consapevole del problema. «Ho effettuato una serie di sopralluoghi nel centro urbano, nelle periferie, nelle borgate e nelle frazioni e predisposto un elenco delle questioni che non vanno: dalla cartellonistica alle strisce pedonali sbiadite, fino agli attraversamenti posizionati male. L’elenco è lungo: ho già dato mandato agli uffici di predisporre l’istruttoria e la delibera necessarie. A breve porteremo gli indirizzi per intervenire e sanare contemporaneamente, o comunque nella maggior parte dei casi, tutte queste situazioni».

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