Segnaletica inclusiva e la prima velostazione 

A Olbia sette giorni e tanti eventi all’insegna della mobilità attiva, sostenibile e inclusiva. Dal 16 al 22 settembre, la Settimana europea della mobilità, lanciata dalla Commissione per promuovere comportamenti e soluzioni virtuose. Al centro, Mezzo (½), progetto nato nel 2023 per condividere nuovi modi di muoversi in città, accessibili a tutti, sostenuto dall’amministrazione comunale e da tante associazioni. Tra laboratori di scienza partecipata e test drive gratuiti di biciclette inclusive, European mobility week sarà l'occasione per inaugurare la prima velostazione di Olbia: il 21 settembre, nella stazione ferroviaria Terranova, l’hub per i ciclisti urbani sarà aperta al termine di una passeggiata, a piedi o in sella alla bici, per le vie del centro, chiuso al traffico per la domenica senza auto. Taglio del nastro anche per il progetto di segnaletica sperimentale inclusiva, elaborato da Sensibilmente odv e da Aspo per la promozione dell’accessibilità del trasporto pubblico locale a persone con autismo: il 19 settembre su pensiline e bus i primi contrassegni per facilitare la fruizione dei mezzi pubblici. Il giorno dopo, nelle Casermette, i risultati di un campionamento sulla qualità dell’aria a Olbia, realizzato dagli studenti delle superiori. (t. c.)

