VaiOnline
Olbia.
14 settembre 2025 alle 00:23

Segnaletica inclusiva e la prima velostazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Olbia sette giorni e tanti eventi all’insegna della mobilità attiva, sostenibile e inclusiva. Dal 16 al 22 settembre, la Settimana europea della mobilità, lanciata dalla Commissione per promuovere comportamenti e soluzioni virtuose. Al centro, Mezzo (½), progetto nato nel 2023 per condividere nuovi modi di muoversi in città, accessibili a tutti, sostenuto dall’amministrazione comunale e da tante associazioni. Tra laboratori di scienza partecipata e test drive gratuiti di biciclette inclusive, European mobility week sarà l'occasione per inaugurare la prima velostazione di Olbia: il 21 settembre, nella stazione ferroviaria Terranova, l’hub per i ciclisti urbani sarà aperta al termine di una passeggiata, a piedi o in sella alla bici, per le vie del centro, chiuso al traffico per la domenica senza auto. Taglio del nastro anche per il progetto di segnaletica sperimentale inclusiva, elaborato da Sensibilmente odv e da Aspo per la promozione dell’accessibilità del trasporto pubblico locale a persone con autismo: il 19 settembre su pensiline e bus i primi contrassegni per facilitare la fruizione dei mezzi pubblici. Il giorno dopo, nelle Casermette, i risultati di un campionamento sulla qualità dell’aria a Olbia, realizzato dagli studenti delle superiori. (t. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, così siamo tutti Felici

Sconfitto il Parma con Mina e il primo gol in Serie A dell’esterno: finisce 2-0 
Il focus

Pale e pannelli solari senza veri limiti: «Assist a chi specula»

Fonti rinnovabili, la rivolta dei sindaci sardi  contro le regole che favoriscono gli impianti 
Al. Car.
Sanità

Tumori, in Sardegna pochi screening: «Così si muore di più»

Cervice, mammella e colon retto: adesioni sotto le medie nazionali 
Cristina Cossu
Regione

M5S, cambia il coordinatore regionale

Per il posto di Ettore Licheri è in pole la collega senatrice Sabrina Licheri 
Roberto Murgia
Intervista

Lega, via al nuovo corso «Saremo il baricentro degli autonomisti sardi»

Il segretario regionale Michele Ennas: nell’Isola una maggioranza fallimentare 
Roberto Murgia
Russi in Gallura

Undici maxi ville restituite a Kantor, re dei fertilizzanti

Il magnate fuori dalla black list Ue Maxiyacht a distanza di sicurezza  
Andrea Busia
Turismo

Un’estate infinita, tutti in spiaggia a prezzi scontati

Gli stabilimenti balneari aperti anche a ottobre con costi ridotti 
Gianni Agus Ivan Murgana
Il personaggio

Billo Vistosu, bomber tra i box del mercato «Qui da quarant’anni»

Nato e cresciuto nel rione Sant’Elia è factotum della struttura comunale 
Andrea Artizzu
Il caso

Meloni: sale l’odio, la sinistra lo giustifica Il Pd: sei incendiaria

Conte: il Governo moderi i toni Piantedosi: aggiorniamo le scorte 