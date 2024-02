Segnaletica da rifare, divieti a Su Planu 

Nuova segnaletica nelle strade principali di Su Planu. Il restyling è partito ieri con i primi divieti decisi dalla Polizia locale con l’impresa per consentire i lavori. Oggi - e sino a sabato - si continua per completare il ripristino della segnaletica orizzontale in via Montanaru, via Loni e via Araolla: dalle 7 del mattino alle 20 di sera - lungo le tre strade - è disposto il divieto di sosta con rimozione forzata, il restringimento della carreggiata nei tratti interessati dai lavori, e viene imposto il limite di 30 chilometri orari.

