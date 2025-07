Segnaletica, ci pensa il Comune  anche per le strade provinciali 

Troppi rischi nelle strade che attraversano il territorio di Castiadas a causa della segnaletica scolorita o assente. E allora il Comune – oltre ad intervenire nelle strade di propria competenza - ha deciso di ripristinare a sue spese anche la segnaletica di alcuni tratti delle strade provinciali. «È del tutto usurata e poco visibile – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni – ci ritroviamo dunque costretti ad utilizzare fondi del bilancio comunale per limitari i rischi alla circolazione anche in alcune arterie che non sono di nostra competenza».

Settantamila euro, nel complesso, la somma messa a disposizione. La metà proprio per la segnaletica sia orizzontale che verticale. Fra le principali zone dove si interverrà ci sono via Olia Speciosa, via Sardegna, la borgata di Camisa, via Piscina Mendula, la strada provinciale 20 (incrocio vico I Centrale), via degli Agrumi e tutte le vie parallele in prossimità degli incroci con la provinciale, via Sitò (incrocio con la provinciale 19), gli incroci con Costa Rei e ancora direttamente la provinciale 20 in prossimità del bar Atzori.

Altri trentacinquemila euro sono stati destinati ai semafori intelligenti piazzati sul ponte di San Pietro, anche in questo caso di competenza della ormai ex Provincia del sud Sardegna. «I nuovi impianti – ha aggiunto il primo cittadino - sono dotati di tecnologia avanzata, in grado cioè di adattarsi in tempo reale al flusso veicolare e migliorare l’efficienza della viabilità». (g. a.)

