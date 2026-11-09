«Segnaletica appena fatta e già distrutta» 

«A Selargius la vernice non fa in tempo a consumarsi: arrivano prima gli scavi». È la denuncia del consigliere di minoranza Franco Camba sui nuovi lavori in via Manin.

La scorsa settimana è stata rifatta la segnaletica orizzontale, ora - nello stesso tratto - verranno eseguiti dei tagli stradali. «Prima si dipinge, poi si taglia. Uno sperpero di risorse pubbliche che un minimo di coordinamento avrebbe potuto evitare», attacca Camba. Il cartello di inizio cantiere riporta le date dei divieti di sosta previsti: dal 9 al 16 novembre. «Possibile che, prima di rifare la segnaletica, nessuno abbia verificato gli interventi previsti su quel tratto?». Non basta, aggiunge, «dire che chi farà gli scavi dovrà ripristinare a proprie spese asfalto e segnaletica: questo non restituisce senso alle risorse impiegate per un lavoro destinato a essere compromesso dopo pochi giorni». E ancora: «l’amministrazione dia una spiegazione ai cittadini», chiede Camba, annunciando un’interrogazione per il prossimo Consiglio.