Segnaletica a misura di persone con disabilità 

Una sequenza di quattro immagini, illustrate da altrettante didascalie bilingue semplici e sintetiche, per agevolare la salita e la discesa dagli autobus urbani. Affisse sulle pensiline e sulla flotta dei mezzi pubblici della città, ieri è stato inaugurato il progetto Segnaletica inclusiva, dedicato alle persone con disabilità intellettive e con autismo, elaborato dalle associazioni Sensibilmente odv e Tamalacà - Tutta mia la città, in collaborazione con Aspo, all'interno di Mezzo (½), progetto nato nel 2023 per condividere opportunità di mobilità sostenibile. Il progetto pilota, unico in Sardegna e tra i pochi in Italia, oltre alla segnaletica semplificata, elaborata secondo l'approccio della Comunicazione aumentata alternativa, prevede anche la formazione del personale alla guida dei bus volta a sviluppare una comunicazione efficace con gli utenti con disabilità. Tra le iniziative in fase di sviluppo, anche l'inserimento di una serie di immagini dipinte sulle strisce pedonali con le istruzioni per facilitare l'attraversamento. L'evento di ieri si inserisce all'interno della Settimana europea della mobilità alla quale l'amministrazione comunale ha aderito con la Giornata senz'auto: domani, dalle 10 alle 13, strade chiuse al traffico, tra il tratto finale di Corso Umberto e quello iniziale di Corso Vittorio Veneto fino alla stazione Terranova.

