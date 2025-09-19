VaiOnline
Olbia.
20 settembre 2025 alle 01:09

Segnaletica a misura di persone con disabilità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una sequenza di quattro immagini, illustrate da altrettante didascalie bilingue semplici e sintetiche, per agevolare la salita e la discesa dagli autobus urbani. Affisse sulle pensiline e sulla flotta dei mezzi pubblici della città, ieri è stato inaugurato il progetto Segnaletica inclusiva, dedicato alle persone con disabilità intellettive e con autismo, elaborato dalle associazioni Sensibilmente odv e Tamalacà - Tutta mia la città, in collaborazione con Aspo, all'interno di Mezzo (½), progetto nato nel 2023 per condividere opportunità di mobilità sostenibile. Il progetto pilota, unico in Sardegna e tra i pochi in Italia, oltre alla segnaletica semplificata, elaborata secondo l'approccio della Comunicazione aumentata alternativa, prevede anche la formazione del personale alla guida dei bus volta a sviluppare una comunicazione efficace con gli utenti con disabilità. Tra le iniziative in fase di sviluppo, anche l'inserimento di una serie di immagini dipinte sulle strisce pedonali con le istruzioni per facilitare l'attraversamento. L'evento di ieri si inserisce all'interno della Settimana europea della mobilità alla quale l'amministrazione comunale ha aderito con la Giornata senz'auto: domani, dalle 10 alle 13, strade chiuse al traffico, tra il tratto finale di Corso Umberto e quello iniziale di Corso Vittorio Veneto fino alla stazione Terranova.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, il Gallo canta due volte

Una doppietta di Belotti ribalta il Lecce: i rossoblù si godono il terzo posto 
Eolico Offshore

Barricate ad Alghero: «Capo Caccia non sarà un parco industriale»

Iniziati i rilievi geologici in mare per le 27 torri da oltre 300 metri 
Caterina Fiori
Energia

Rinnovabili sotto accusa: «Costi insostenibili»

Da Cagliari l’attacco alle politiche verdi di Bruxelles: «Il Green deal è eurocentrico» 
Alessandra Carta
Cronaca

Strage di cavalli a Senorbì

Tre anglo-arabi sardi uccisi con un colpo di arma da fuoco al cuore 
Paolo Carta
Sanità

Ares, nuova organizzazione e polemiche

Sì all’atto aziendale «in un’ottica di progressivo miglioramento dei servizi» 