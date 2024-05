Segnalatica stradale da ripristinare 

Sono in fase di ultimazione i lavori di ripristino della nuova segnaletica orizzontale nelle strade del centro di Uta. La viabilità del paese, recentemente, era stata interessata dai lavori di manutenzione e posa dell’ asfalto di diverse strade.

«Il completamento è atteso a breve - dichiara l’assessore Graziano Meloni - si tratta di lavori attesi da tempo, che mirano a garantire la sicurezza stradale e migliorare l'ordine ed il decoro urbano».

L’opera è frutto di uno stanziamento di avanzo di bilancio, mentre, a breve, partiranno i lavori relativi al finanziamento regionale di 300mila euro, che consentiranno la sistemazione della strada dell'ecocentro comunale. «Abbiamo deciso di attendere la sistemazione dei sottoservizi stradali e il proseguo dei lavori relativi alle condotte delle acque bianche, ciò è stato fatto per evitare di dover intervenire successivamente sul nuovo asfalto, appena realizzato. Come amministrazione siamo al lavoro per rendere il nostro paese sempre più sicuro e accogliente». (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA