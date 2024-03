«Segnalateci le cure lasciate a metà» 

Prestazioni sanitarie già pagate ma non concluse e studio chiuso. Sulla vicenda del centro dentistico, che ha lasciato numerosi pazienti in attesa del termine delle cure, interviene ora l’Ordine dei medici della provincia. In attesa che gli inquirenti concludano gli accertamenti, i vertici oristanesi dell’ordine professionale puntualizzano alcuni aspetti. In particolare per mettere sull’avviso i cittadini che decidono di avviare le cure.

I suggerimenti

«I cittadini possono segnalare direttamente ai nostri uffici situazioni come questa, che purtroppo spesso si verificano» spiega il presidente Antonio Suls. «Nel momento in cui i pazienti si sentono truffati, come in questo caso con prestazioni lasciate a metà a fronte di spese sostenute, possono rivolgersi ai nostri uffici e segnalare i riferimenti della struttura alla quale si sono rivolti». A questo punto, l’Ordine può avviare un’indagine conoscitiva per risalire agli operatori. «E soprattutto per capire a quale ordine appartengono direttore sanitario, che ne è responsabile, e odontoiatri. Se si dovesse appurare la scorrettezza deontologica scattano provvedimenti disciplinari, che partono però solo dall’ordine di appartenenza». Il presidente Sulis fa anche una precisazione: «Noi non possiamo effettuare indagini ispettive, che competono agli inquirenti».

Le indagini

In questa vicenda, per esempio, sono gli uomini della Guardia di finanza che hanno avviato gli accertamenti mentre l’Adiconsum ha raccolto numerose segnalazioni di cittadini che si sono sentiti truffati: «Il problema si è verificato non solo in città ma in diverse parti dell’Isola - ha affermato il segretario regionale Giorgio Vargiu – Sono persone che hanno versato acconti senza usufruire di alcun trattamento odontoiatrico, in altri casi invece i trattamenti non sono stati terminati. Chi ha attivato finanziamenti ha qualche probabilità in più di bloccare i pagamenti».

L’avviso

Il presidente della Commissione odontoiatrica della provincia Andrea Contini offre qualche spunto per mettere in guardia i cittadini: «Uno studio dentistico classico ha un titolare, responsabile in prima persona delle cure. È sempre bene controllare che il dentista sia laureato e iscritto all’Ordine. Una Società tra professionisti è tenuta all’iscrizione all’Ordine, mentre una struttura commerciale è obbligata alla nomina di un direttore sanitario, un odontoiatra iscritto all’albo, che si assume la responsabilità di ciò che accade. Le strutture situate fuori dal territorio italiano o fuori dall'Unione Europea non hanno gli stessi obblighi di legge presenti in Italia e non sono sotto il controllo ordinistico. Prima di iniziare le cure è obbligatorio presentare al paziente un preventivo, in cui siano indicate le terapie previste e il costo. Nel caso di variazioni durante la terapia è necessario presentare un nuovo preventivo con i costi aggiuntivi. Non esiste un tariffario nazionale, ogni professionista è libero di decidere il proprio onorario. Un buon consiglio è prestare attenzione a prezzi non coerenti con la complessità di una cura medica, ricordando che nessuno regala niente»

