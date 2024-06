Segnala l’errore: «Deve pagare» 

«Vorrei che questa persecuzione finisse, non voglio dire altro. Dal Comune di Arzachena mi chiedono sei milioni di euro, contestandomi una grave situazione che io ho denunciato. Vorrei recuperare la mia serenità e la mia vita»: la dirigente comunale (ora in servizio a Sassari) Paola Madau è laconica, non dice quasi nulla della sua storia. Ma conferma tutto, come ha già fatto davanti alla Guardia di Finanza di Olbia e prima ancora con un dettagliato esposto alla Procura di Tempio. Conferma di essersi rivolta alla magistratura per mettere fine a quella che definisce, appunto, una persecuzione. La dirigente pubblica non manda giù una nota del Comune di Arzachena con la quale le sono stati chiesti circa sei milioni di euro, da pagare, si fa per dire, in comode rate. Roba da infarto a leggerla, roba da perderci il sonno la notte.

Chi non sbaglia paga

Secondo l’amministrazione arzachenese, la dottoressa Paola Madau (algherese, 48 anni, ultraspecializzata del comparto ambiente e rifiuti) deve rimborsare il municipio per il doppio indebito pagamento dei costi di trasporto dei rifiuti da Arzachena all’impianto consortile di Spiritu Santu. Dal 2007 al 2016 il Comune di Arzachena ha pagato la Cosir per il trasporto della differenziata e anche il Cipnes di Olbia per la stessa attività. Con la differenza che il Cipnes ha effettivamente svolto il servizio. Ma stando alle carte in possesso della Procura di Tempio (che ha aperto un indagine sul caso) è stata proprio la dottoressa Paola Madau a fare scoppiare il bubbone nel 2015. Era lei la dirigente del Settore Ambiente del Comune di Arzachena quando emerse il doppio pagamento. Non solo Paola Madau segnalò il pesantissimo danno erariale, ma firmò insieme a un collega un primo dettagliato esposto alla Procura di Tempio. In pratica (lo ha confermato anche la Corte dei Conti) il Comune di Arzachena dava al Cipnes i soldi per il trasporto, mentre il costo era già ricompreso nel canone versato alla Cosir (l’azienda che si occupava della differenziata). Una situazione che ora dovrebbero sanare il Cipnes di Olbia (condannato a restituire i soldi incassati per un servizio realmente effettuato) e Paola Madau, la persona che fece scoppiare il caso. La dirigente pubblica, assistita dall’avvocato Elias Vacca, aveva anche indicato il modo per recuperare le somme, ma venne bloccata. E adesso non ha intenzione di fermarsi.

