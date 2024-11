Segna subito Bolo e l’Ilvamaddalena frena il Cassino 

Ilvamaddalena 1

Cassino 1

Ilvamaddalena (4-3-3) : Lattisi; Glino, Bonu, Martinoli, Nana; Lobrano, Dominguez (1’ st Tamponi), Furijan; Alvarez, Tapparello (34’ st Maitini), Bolo (45’ st Scarpitta). In panchina Manca, Dessena, Di Marco, Munua, Kiwobo, Di Pietro. Allenatore Fascia.

Cassino (3-5-2) : Stellato; Cocorocchio, Lazzazera, Filippini; Raucci, Mele, Herrera (8’ st Maciarello), Carnevale (19’ st Valente), Onesto (43’ st Croce); Abreu, Gomez (34’ st Bianchi). In panchina Lovecchio, Rossi. Allenatore Carcione.

Arbitro : Framba di Torino.

Reti : pt 11’ Abreu; st 25’ Bolo.

Note : ammonito Mele.

La Maddalena. Arrivato da neanche due giorni, l’attaccante Bolo segna e regala all’Ilvamaddalena il pareggio col Cassino, quarto in classifica, nel match casalingo valido come anticipo della tredicesima giornata. Gli isolani però restano terzultimi, in piena zona playout e a -5 dalla salvezza in attesa delle partite di oggi.

La gara

Il tecnico Fascia schiera i suoi con un 4-3-3 propositivo con esterni dinamici, Carcione risponde col suo consolidato 3-5-2 dove in attacco spiccano le doti tecniche di Abreu e Gomez. I padroni di casa partono agguerriti ma si distraggono in occasione del vantaggio ospite che arriva all’11’: Abreu viene servito davanti al portiere e lo salta con uno scavetto. I locali reagiscono subito: Tapparello fa a sportellate con i difensori laziali e prova il tiro ma non riesce a colpire col destro, poi ci prova Furijan ma Stellato controlla il pallone.

Il secondo tempo

Nella ripresa sono sempre i sardi a tentare di rimettere in equilibrio la gara, ma sono gli ospiti ad andare vicini al raddoppio con Abreu: Bonu salva sulla linea. La reazione dell’Ilva arriva con il neo acquisto Bolo, il più vivace dei suoi, autore al 25’ della rete della parità: tutto parte da una bella azione sulla sinistra tra Alvarez e Nana, con quest’ultimo che entra in area e mette un pallone in mezzo, Tapparello intercetta ma non riesce a deviare in rete, la sfera rimane lì e Bolo col destro insacca. Poco dopo Nana sfiora il vantaggio di testa su corner di Alvarez.

