Segna sempre Ragatzu 

Tre reti in quattro partite, la metà del bottino complessivo della Villacidrese. Una decisiva, realizzata domenica scorsa nel match vittorioso contro l’Atletico Cagliari in quel momento capolista; un’altra determinante nel 2-1 al Villamassargia il 25 settembre; l’ultima, per lui in realtà la prima del torneo (alla seconda giornata il 22 settembre) non sufficiente a evitare la pesante sconfitta con l’Arborea (5-2 pesante). In sostanza Mauro Ragatzu a 41 anni ha ripreso nell’attività che meglio gli riesce: segnare. Con una costanza straordinaria.

Il record

La scorsa stagione ha bucato le porte avversarie per 40 volte dominando la classifica dei cannonieri e trascinando in Eccellenza il Monastir, squadra che di suo aveva una rosa comunque rivelatasi ben superiore a quella della avversarie tanto da stabilire varie record per la Promozione; poi, dopo un’estate burrascosa con l’addio al club (la società ha deciso di non rinnovare il contratto al centravanti nonostante una promessa verbale: «Mi hanno fatto toccare il fondo, non si fa così» aveva detto il bomber) e forse anche un’ipotesi di ritiro scomparsa in un istante, è arrivata la proposta della squadra del Medio Campidano, appena retrocessa dal massimo campionato regionale sardo e desiderosa di tornare subito a calcare quei campi. Obiettivo che si è pensato di raggiungere con l’attaccante più affidabile. E lui, Ragatzu, alla fine ha accettato.

Soddisfatto

«L’esperienza procede bene, nonostante qualche piccolo infortunio patito nei primi giorni di ritiro», sottolinea ora il centravanti quartese, «la società è seria e non ci fa mancare nulla. Speriamo di continuare così». La Villacidrese sta carburando dopo l’iniziale assestamento: è seconda in classifica a un punto dalla battistrada Tharros, a sua volta retrocessa pochi mesi fa, e nel prossimo turno si appresta a ospitare l’Orrolese, ultima in classifica.

La squadra per ora ha il sesto attacco (sei gol realizzati) e una difesa ancora da registrare (sei reti al passivo). Il suo bomber ne ha siglati la metà. «Segnare è sempre importante, un attaccante vive anche di questo», rimarca, «soprattutto poi se serve a portare punti che aiutano la squadra a lavorare meglio durante la settimana. Per adesso sono molto contento».

La carriera

Vinti campionato e Coppa Italia di categoria nell’ultima stagione, l’obiettivo è aiutare il club a tornare in Eccellenza. Ragatzu è cresciuto nelle giovanili del Cagliari e ha indossato le maglie di Varese, Frosinone, L’Aquila, Andria, Pisa, Poggibonsi, Melfi, Vigor Lamezia, Morro d’Oro, Rimini, Santegidiese, San Nicolò, Fermana, Termini, Jesina, Pineto, Agnonese, Monticelli, San Teodoro, Castiadas, Nuorese, Sant’Elena, Monastir.

